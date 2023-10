Aménagement de la berge sud-ouest de la lagune de Cotonou et du quartier Xwlacodji: Voici ce qu’attend le gouvernement du projet

Vues : 12

Avec l’installation d’un ponton pour l’accostage des embarcations dédiées aux loisirs sur le plan d’eau, le projet d’aménagement de la berge sud-ouest de la lagune de Cotonou et du quartier Xwlacodji favorisera le développement d’activités commerciales, de loisirs et de services. Convaincu des retombées positives de ce projet, le gouvernement a autorisé la contractualisation pour les études architecturales et techniques dudit projet. Selon le compte rendu du conseil, le projet ambitionne de réaliser des aménagements pour faire de la ville et la lagune un « système intégré » et un levier de développement de la municipalité dans sa globalité, avec comme point d’attraction, le quartier Xwlacodji. « Il est attendu que les travaux ainsi envisagés génèrent une économie urbaine qui privilégie des activités parfaitement intégrées dans une fonctionnalité urbaine harmonieuse, la valorisation et la mise en scène de l’ensemble des qualités de cet éco-quartier. De façon spécifique, un programme mixte avec des aménagements d’espaces balnéaires et de loisirs sera développé le long de la berge, en alliant sécurité et confort», précise le conseil. Le communiqué rendu public annonce également que les études permettront de disposer des documents indispensables à la sélection des entreprises ainsi qu’à la passation des marchés pour la réalisation du projet.