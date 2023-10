Malanville: 798 plaquettes et 40 boulettes de cannabis arraisonnées

Vues : 1

Le Service Régional de lutte contre la Fraude Borgou-Alibori a saisi le jeudi 26 Octobre 2023, à Guéné dans la commune de Malanville 798 plaquettes et 40 boulettes de cannabis pour un poids total de 690 kg, que tentaient de faire passer discrètement des trafiquants. Sous les ordres du Lieutenant-Colonel Rodrigue ALOFA, Chef Service régional de lutte contre la fraude Borgou-Alibori, les agents du Service de lutte contre la fraude Borgou-Alibori, ont réussi à stopper leur véhicule de transport chargé d’autres marchandises propres à la consommation. Le véhicule en question roulaie à vive allure. Accompagnés des agents de Police du commissariat de Guéné, les agents des douanes se sont engagés dans une course poursuite. Leur professionnalisme a permis d’immobiliser le véhicule. A la suite de cette interception, un des trois prévenus à bord du véhicule a été arrêté. Les deux autres ont pris la fuite. Après l’écore fait en présence des officiers de Police judiciaire, il a été dénombré 798 plaquettes et 40 boulettes de cannabis, pour un poids total de 690 kg. Les sacs ont été transmis à l’OCERTID et le procureur de la République compétent a été saisi pour engager les poursuites. Le Lieutenant-Colonel Rodrigue ALOFA a rassuré que sa troupe est mobilisée pour lutter contre la fraude sous toutes ses formes. « Nous sommes bien écoutés et soutenus par l’autorité et les moyens sont mis à notre disposition. Nous avons le devoir de travailler à sécuriser le territoire », a-t-il dit.