Accès à l’eau potable: La zone d’Akpakpa et Agblangandan bientôt desservie

Les habitants d’Akpakpa à Cotonou et d’Agblangandan à Sèmè-Podji sont toujours confrontés à un manque d’eau potable. Ceci, malgré les investissements massifs réalisés ces dernières années en la matière. C’est alors que réuni en conseil des ministres, le mardi 31 octobre 2023, le gouvernement a décidé de trouver une solution durable à cette situation. Selon le compte rendu du conseil, la Société nationale des Eaux du Bénin (SONEB) a identifié un nouveau champ de captage dans la commune d’Adjarra, sur lequel quatre nouveaux forages ont été déjà exécutés. Le gouvernement a donc autorisé la contractualisation avec une société et un cabinet ayant l’expérience requise pour l’exécution, le contrôle et la surveillance des travaux dont la réalisation est prévue pour tenir dans un délai de 16 mois. Il s’agira au cours des travaux de l’équipement et le raccordement de ces 4 nouveaux forages d’exploitation pour un débit global d’au moins 600 m3/h ; la construction d’une nouvelle station de traitement d’eau en béton armé de capacité 1000 m3/h située à PK 18 route de Porto-Novo intégrant un bâtiment d’exploitation, un bâtiment de pompage, des équipements de traitement et de pompage d’eau ; la construction d’un réservoir au sol en béton armé de capacité 1000 m3 ainsi que d’une plateforme de tour avec 3 unités de dégazage, y compris les accessoires et tuyauteries. La société en charge de la réalisation de l’ouvrage procédera également à la fourniture et la pose de 22 km de conduite d’adduction d’eau brute ;la réhabilitation de 11 km de conduite d’eau brute existante ; la fourniture et la pose de 13 km de conduite de refoulement d’eau traitée ; la construction de bâtiments pour abriter les équipements hydroélectriques et l’armoire de commande des quatre forages ; la mise en place d’un système de télégestion.