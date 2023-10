Conseil des ministres: Bientôt 253 logements sociaux et économiques à Parakou

Vues : 5

La ville de Parakou va accueillir ses logements sociaux et économiques. Pour ce qui est de cette ville du septentrion, 253 logements sociaux et économiques sont à construire. C’est ce qu’a annoncé le gouvernement en sa session du Conseil des ministres du mardi 31 octobre 2023. Selon le Conseil, la ville de Parakou fait partie des villes retenues pour y ériger des logements sociaux et économiques. Les travaux de viabilisation ayant été engagés sur l’ensemble des trois sites, les obstacles qui entravaient la mise en œuvre de ce projet à Parakou ont été levés. Cette réalisation de ce projet dans les villes d’Abomey-Calavi, Porto-Novo et Parakou est une option du gouvernement pour faciliter la vie aux populations. Ces logements à construire sont prévus avec des équipements de proximité intégrés dans un cadre à haute qualité environnementale, sociale et économique. Le gouvernement a autorisé la signature des contrats de marchés y relatifs.

Alban TCHALLA