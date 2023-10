Porto-Novo: Yankoty prêt à métamorphoser les cultures urbaines de la capitale

Vues : 2

Charlemagne Yankoty

Le maire de la ville de Porto-Novo, Charlemagne Yankoty, entend promouvoir l’industrie culturelle et créative de la capitale. Il l’a fait savoir lors d’une interview accordée à TVC au lendemain du 43è congrès de l’AIMF dont le sujet était l’art et les cultures urbaines. Résolument engagé, le maire Charlemagne Yankoty veut faire de Porto-novo, une plaque tournante de l’industrie cinématographique en travaillant d’ores et déjà à l’aménagement de bases favorables aux entrepreneurs. Avec le projet d’éclosion urbaine de la ville, il entend reconstituer et préserver les nombreuses maisons d’architectures portugaises afin de ne pas voir cette histoire s’évaporer. « Porto-Novo n’a que la culture à vendre », a-t-il affirmé. Conscient du problème d’incivisme général qui n’est pas l’apanage de Porto-Novo, il attire l’attention sur la nécessité de la continuité des investissements dans la mise en œuvre des infrastructures inhérentes à la révélation et au repositionnement de la ville. Aussi, ne souhaitant pas voir sous sa mandature et sous d’autres, les communes satellites se développer en marge de sa ville, il invite les collectivités à jouer leurs partitions dans le cadre de la rénovation des places et placettes afin de permettre aux touristes de vivre une réalité authentique.

Assise A.