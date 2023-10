Boxe/Tyson Fury vainqueur devant Francis Ngannou: Beaucoup de Béninois crachent leur amertume

Vues : 8

Champion de MMA, Francis Ngannou a disputé son premier combat de boxe professionnelle. Opposé au champion du monde de la catégorie, le Britannique Tyson Fury, samedi soir, en Arabie Saoudite, le Prédateur a perdu au poing. Désireux de se faire remarquer dans sa nouvelle discipline, Ngannou a géré le combat pas en novice mais en pro. A la 3e reprise, il a envoyé au tapis Tyson Fury. Et durant tout le combat, il a montré du cran en touchant à plusieurs reprises le Britannique. Mais, au terme du combat, les trois juges composant le jury ont désigné Tyson Fury vainqueur avec les scores suivants : 95-94, 95-94 et 93-96. Une victoire de justesse pour le boxeur qui était largement donné vainqueur de ce combat face à un novice dans la discipline. Cette décision n’est pas partagée par bon nombre d’observateurs et analystes dans le monde. Qu’en disent les Béninois ? Lisez-plutôt.

Damien Tolomissi, journaliste reporter sportif: « Francis Ngannou méritait la victoire»

«Pour moi, aucun doute ! Victoire logique de Francis Ngannou. Le Camerounais a bousculé Fury de nombreuses fois et l’a mis au tapis, il méritait la victoire. Malheureusement les membres du jury ont décidé autrement en octroyant la victoire à Tyson Fury. Ils ont d’ailleurs donné raison à LeBron James qui a déclaré à la fin du combat : « C’est exactement pour ça que je ne regarde pas la boxe ! Allez mec ! ». Ce qui est bien malgré ce vol, au finish, c’est le Camerounais qui a conquis les cœurs au regard de sa débauche d’énergie et du combat qu’il a offert aux passionnés et amoureux du noble art ».

Edgard BOKO Juriste, Rédacteur Web : «Je suis très heureux du combat»

« Nous avions eu droit à un bon combat qui a, durant les 10 rounds, tenu en haleine le public présent mais également les milliers de téléspectateurs dans les quatre coins du monde. Francis Ngannou qui a débuté hier à 37 ans sa carrière dans la boxe anglaise, laisse une bonne impression à tout le monde. Déjà tenir 10 rounds sur un ring de boxe face à Tyson Furry (triple champion du monde), est une victoire. Et il peut être fier de l’avoir, par deux fois, mis au tapis. Dans l’ensemble, je ne suis pas déçu mais très heureux du combat que j’ai suivi, un match qui en dehors d’avoir fait gagner beaucoup d’argent aux deux combattants, permet aujourd’hui de considérer Francis Ngannou comme un vrai boxeur. Les adversaires, ainsi que les spécialistes auront désormais à le craindre mais également à le respecter parce qu’ils avaient beaucoup de doute sur son adaptation à la boxe anglaise. Je pense que tous ces doutes sont désormais du passé depuis le samedi soir, et une grande porte s’ouvre pour Francis Ngannou dans cette discipline. »

Edgard Adoukonou, promoteur de boxe : « Ce résultat laissera un goût amer pour nous»

«Dans la nuit du samedi à Dimanche, le monde de la boxe a assisté à ce que j’appelle un combat bling bling, tout simplement, vu la dimension communicationnelle donnée à ce combat. Maintenant du point de vue athlétique, il faut savoir que Fury n’était pas la honte mais était précis dans les coups. Par contre Francis cherchait à tout prix un KO pour être vraiment à l’abri des calculs de points. Malheureusement, la décision des juges pour moi était une décision controversée au regard du déroulement des 10 reprises. On pourrait, pour ma part, avoir un match nul. Ce qui n’a pas été le cas. Et, avouons-le, ce résultat laissera un goût amer pour nous, observateur et promoteur de la discipline.»

Adjao ALI, Spécialiste en communication sportive : « Ngannou est incontestablement le vainqueur de ce combat »

«Nous avons eu le privilège d’assister à un spectacle exceptionnel, un combat inédit qui va rester dans les annales des sports de combat. Le défi était de taille, notamment pour Francis Ngannou qui risquait gros en acceptant d’affronter pour son baptême de feu, pour un combat professionnel en boxe anglaise le champion, Tyson Fury. Personnellement, je ne m’attendais pas à assister à cette performance de la part du Camerounais qui même s’il est l’un des plus grands de l’histoire en MMA, n’avait absolument rien prouvé dans la boxe anglaise contrairement à son adversaire. Ngannou est incontestablement le vainqueur de ce combat, nous l’avons tous vu ! Une seule personne est allée au tapis, une seule personne s’est fait harceler durant tout le combat quitte à passer son temps à reculer, une seule personne s’est fait marquer le visage et ce n’était pas Ngannou. Les arbitres ont eu un autre jugement qu’on ne saurait comprendre/expliquer mais Ngannou a marqué l’histoire ».

Toyib AHOUSSINOU, Analyste géopolitique, fan du sport : « Ngannou a fait la fierté de tout un continent »

«Le combat de cette soirée du 28 octobre 2023 me paraissait celui des gladiateurs ; seulement celui qu’on a suivi n’a pas comblé nos attentes quand l’on connaît les performances du grand Tyson Fury. Le combat de ce soir nous a montré un Francis Ngannou réaliste et perspicace devant son adversaire. J’ai même l’impression d’un combat arrangé sinon, une victoire par ko n’était pas impossible pour Francis Ngannou face à Tyson Fury qui a totalement perdu l’initiative. Le verdict qui aussi a surpris plus d’un reflète la triste réalité de notre monde actuel où les normes les plus élémentaires ne sont plus respectées. Je ne suis pas membre du jury mais un petit de 8 ans pourrait décerner le titre à Ngannou, ce n’est pas magique. Peut-être que ces organisateurs ont certainement essayé de jauger entre un Ngannou novice de la catégorie et celui d’un Fury détenteur du titre depuis plusieurs années et ont jugé bon de maintenir l’actuel champion. Pour l’africain que je suis, Ngannou a fait la fierté de tout un continent et même au-delà en dépit de tout et que l’avenir nous réserve beaucoup de surprises avec ce digne fils d’Afrique.

Réalisation Anselme HOUENOUKPO