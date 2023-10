Gérard Gbénonchi, suite à la visite du parti communiste chinois à l’UP-R: « Nous espérons beaucoup de la coopération avec le PCC »

Vues : 31

Renforcer l’axe Cotonou-Pékin à travers la mise en œuvre des consensus atteints par les présidents Patrice Talon et Xi Jinping et promouvoir le développement du partenariat stratégique sino-béninois. C’est l’objectif de la visite d’une forte délégation du Parti communiste chinois (PCC) au siège de l’Union Progressiste le Renouveau à Cotonou le lundi 23 octobre 2023.

Le Chef de la délégation du PCC, Junwei Wang reçoit des cadeaux des mains de l’he Gérard Gbénonchi

Cette rencontre a permis aux deux partis politiques de faire le tour de leurs axes de coopération et revisiter davantage les conclusions issues des échanges en marge d’une visite effectuée par les partis au pouvoir au Bénin dont l’Union Progressiste le Renouveau à Shangai, Wuhan et Beijing en Chine sur invitation du PCC. La délégation chinoise est conduite par Junwei Wang, Directeur du Comité académique, de rédaction et de révision de l’Institut de recherche sur l’histoire du parti et les documents relevant du Comité central du PCC.

Dans son allocution, le Secrétaire Général de l’UP le Renouveau Gérard Gbénonchi, a au nom du Président du parti, Prof. Joseph Fifamin Djogbénou, exprimé « les reconnaissances du parti à l’endroit de la Chine et du PCC qui ont permis d’enrichir davantage le parti notamment en ce qui concerne la formation, l’école du parti, les appuis techniques etc.».

« Nous espérons beaucoup de la coopération avec le PCC et sommes fiers de vous accueillir aujourd’hui pour nous entretenir avec vous sur quelques axes de notre coopération dans plusieurs domaines. Nous sommes heureux d’apprendre de vous », s’est-il réjoui, avant de rassurer le PCC de l’engagement de l’Union Progressiste le Renouveau à jouer pleinement sa partition afin de traduire en réalisations concrètes la feuille de route. Pour Junwei Wang, chef de délégation du PCC, cette première visite officielle d’une délégation de son parti en terre béninoise depuis l’établissement officiel des relations entre le Bénin et la République Populaire de Chine, est le signe de la vigueur de la coopération et des échanges entre les deux parties. Il n’a pas manqué de saluer les résultats obtenus par le Bénin depuis quelques années et rassuré à son tour du soutien du PCC et de la Chine à cette nouvelle vision de développement adaptée aux réalités nationales. L’Union Progressiste le Renouveau, faut-il le rappeler, a bénéficié d’un important lot de matériels de communication et de bureau, et participé à plusieurs conférences mondiales en l’occurrence le forum sino-africain des jeunes leaders, le sommet mondial des partis politiques, le séminaire des partis au pouvoir Chine-Bénin, etc.