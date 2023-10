Vulgarisation du Guide de la Couverture médiatique des procédures judicaires : Social Watch Bénin présente le contenu du document aux journalistes

Vues : 0

Ce que vous devriez savoir : Ayant engagé l’élaboration du Guide pour la couverture des procédures judiciaires pour le compte du Programme d’appui à la lutte contre l’impunité et au renforcement de l’état de droit (Palired), l’Ong Social Watch Bénin a initié de présenter sa première monture aux hommes de la presse. Ainsi, elle a tenu une première séance, le mardi 3 octobre 2023, à la maison des médias. Et ce sont les journalistes (une trentaine) de Cotonou et ses environs qui ont eu la primeur du contenu dudit Guide.

A cette occasion, le consultant en charge de la réalisation du document, Georges Amlon, a renseigné les participants sur les objectifs que vise Social Watch Bénin en prenant cette option de mettre à la disposition des médias ce Guide. D’après lui, l’objectif est de travailler à renforcer les capacités des professionnels des médias sur la couverture médiatique des procédures judiciaires. Ensuite, face aux participants, l’ancien journaliste de l’Office de Radiotélévision du Bénin (Ortb) a indiqué ce qu’est une procédure judiciaire ; devant quelles instances se déroule-t-elle ; et ce que doivent être la place et le rôle pour les médias dans une procédure judiciaire. Il a profité pour recueillir les avis et observations des hommes des médias tel que l’a prévu l’Ong Social Watch Bénin dans le cadre du processus d’élaboration de ce guide. Après Cotonou, cette séance va se tenir au profit des professionnels des médias des autres départements du Bénin, précisément Bohicon et Parakou.

Ce qu’ils en disent : Au terme de la présentation, Georges Amlon a déclaré que «à chaque fois qu’une affaire est devant la justice le citoyen attend qu’on lui raconte comment les choses se déroulent pour être en capacité tout simplement d’apprécier le fonctionnement de la justice ». Ainsi, il a souligné que «l’espoir c’est que les journalistes soient suffisamment armés pour se rendre dans n’importe quelle instance judiciaire pour participer à l’œuvre de justice et pour pouvoir rendre compte aux citoyens qui attendent qu’ils ne le fassent ». Et pour y arriver, il pense que «le chroniqueur de justice doit être formé pour. Parce que n’est pas chroniqueur dans un domaine qui veut. C’est quelqu’un qui a le bagage nécessaire pour faire ce qu’il faut dans le domaine concerné. La justice a des spécificités comme le sport, la culture, comme n’importe quel domaine de compétences spécifiques ». Pour sa part, le coordonnateur du programme d’appui à la lutte contre l’impunité et au renforcement de l’état de droit, Ali Kora Morat Lafia, a fait savoir que ce document élaboré sous mandat de consultant se doit d’être connu des professionnels des médias qui voudraient s’aventurer dans ce domaine. «L’élaboration du document a commencé depuis début mai. Il est à l’étape de sa finalisation. Sauf qu’avant d’éditer, nous avons besoin des observations, des commentaires…des professionnels des médias. C’est pour cette raison que nous avons organisé cette séance de vulgarisation pour recueillir les observations afin de parfaire », a-t-il informé.

Entre les lignes : Les professionnelles des médias conviés à la rencontre ont salué cette démarche des responsables de Social Watch Bénin et ont souhaité avoir un retour une fois que tout sera prêt pour la diffusion. A souligner que la prochaine séance aura lieu à Bohicon selon le chronogramme établi par l’Ong.

Anselme HOUENOUKPO