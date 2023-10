Lutte contre le terrorisme: Le Bénin reçoit une aide de près de 8 milliards Fcfa de l’UE

Vues : 5

L’armée béninoise a davantage de moyens pour mener la lutte contre le terrorisme. L’Union européenne lui a accordé 11,75 millions d’euros pour la soutenir dans l’opération Mirador, déployée dans le nord du Bénin, depuis 2022. Dans ce cadre, des avions et des drones équipés de capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) seront fournis au Bénin. Cette technologie de pointe permettra aux forces armées béninoises de surveiller efficacement les zones à risque et de recueillir des informations cruciales pour leurs opérations contre le terrorisme. Ainsi, pour assurer la maintenance des équipements ISR, l’UE a désigné la société française Dci pour mettre en œuvre cette mesure d’assistance, confirmant son rôle en tant qu’acteur clé dans le transfert du savoir-faire du ministère des Armées français à des pays partenaires. La mission de Dci s’étendra sur deux ans et comprendra plusieurs prestations, notamment des formations liées à la mise en œuvre des équipements.

D’après Dci group, une première mission est d’ores et déjà programmée avant la fin de l’année. Elle consistera à recueillir et à définir les besoins opérationnels en collaboration avec les autorités béninoises. Ces besoins orienteront les spécificités techniques et les contours de la formation à venir. Cette étape préliminaire sera essentielle pour la passation de marchés en vue de l’acquisition d’un avion et de plusieurs systèmes de drones, ainsi que pour l’intégration de ces équipements ISR. Il faut noter que cette aide substantielle de l’Union Européenne au Bénin pour renforcer sa capacité à lutter contre le terrorisme témoigne de l’engagement de la communauté internationale à soutenir les pays confrontés à cette menace.

