Citoyenneté et devoirs patriotiques: L’IAJP et ses partenaires renforcent l’engagement de la jeunesse béninoise 

Il s’est tenu le mercredi 04 octobre 2023 au Chant d’Oiseau à Cotonou, un atelier de réflexion et de formation sur l’engagement citoyen et patriotique des jeunes. Cette initiative émane de l’Institut des artisans de justice et de paix (IAJP) en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer (KAS) et l’Université d’Abomey-Calavi et vise à évaluer les mécanismes capables de stimuler le patriotisme des jeunes et de promouvoir leurs engagements au service de la nation.

Le présidium du lancement des travaux

Ce que vous devriez savoir : Au regard du rôle de choix qu’est censé jouer la jeunesse pour un développement durable et une démocratie solide, il apparait nécessaire de sonder sa motivation à un engament citoyen et conséquemment évaluer les mécanismes capables de stimuler son patriotisme et de promouvoir ses engagements au service de la nation. C’est ce qui a motivé l’organisation de cet atelier de l’IAJP autour du thème : « citoyenneté et devoirs patriotiques : les jeunes s’engagent dans la cité ». A travers cette problématique, les responsables de l’IAJP s’attèlent à proposer des pistes crédibles d’un engagement plus accru de la jeunesse. Plus d’une centaine de jeunes venus de tous les départements. Il s’agit principalement des étudiants des universités de Kétou, Lokossa, Abomey, Dassa, Parakou, Abomey-Calavi et des mouvements de jeunesse. L’activité s’inscrit dans le cadre du projet de l’IAJP dont le thème annuel est : ‘’promouvoir une démocratie au service du développement dans le respect des droits humains et la consolidation de la paix’’.

Que disent les acteurs : Pour le Directeur de l’IAJP, Éric Aguénounon, la jeunesse constitue le fer de lance de tout développement qui se veut durable et la force motrice de toute démocratie qui entend être viable. Plus de 60% de la population en Afrique est âgée de moins de 25 ans. Au-delà des interprétations qu’on peut avoir des actions de la jeunesse, l’Abbé Éric Aguénounon pense qu’il serait vain de la tenir en marge des processus sociopolitiques. A titre d’exemple, il fait savoir que la mobilisation des jeunes au Bénin en 1989 et 1990 est à l’origine de la Conférence nationale, l’engagement citoyen des jeunes en 2014 au Burkina et ces dernières semaines la mobilisation à Niamey. C’est dans ce sens que le thème retenu réjouit le représentant de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Théodore Golli. Ce thème est l’une des missions fondamentale et primordiale de la KAS, qui promeut l’éducation politique et civique. Selon lui, il est important de former et d’encadrer la jeunesse. « Le Bénin est une nation qui est riche de sa jeunesse. Une jeunesse dynamique qui a besoin de pleinement jouer son rôle dans l’éducation d’un Etat fort, prospère et démocratique », a-t-il dit. « Nous n’avons pas d’avenir sans une jeunesse qui mène la réflexion et l’engagement au cœur de tout ce qu’elle fait », soutient l’ancien recteur de l’Uac, Professeur Maxime da Cruz. Procédant à l’ouverture des travaux, Mgr Aristide Gonsalo a souligné qu’il est crucial de former la jeunesse afin de muscler sa fibre patriotique et d’aiguiser son sens du bien commun. Il a profité pour prodiguer des conseils pour le service de la cité.

Photo d’ensemble des participants

Entre les lignes : Deux communications principales ont meublé cette activité. La première porte sur « l’Etat et la motivation de la jeunesse à un engagement citoyen ». Elle a été présentée par le Professeur Dodji Hippolyte Amouzouv1, Professeur titulaire de Sociologie-Anthropologie à l’Université d’Abomey-Calavi. La seconde animée par le Professeur Albert N. Honlonkou, Directeur de l’ENEAM, évoque le « patriotisme et devoirs patriotiques : redonner confiance à la jeunesse pour un engagement citoyen productif ». Ces communications sont suivies d’un panel sur « quelles approches pour une jeunesse au service de la nation ? ». Il a réuni le Professeur Anatole Lalayè, Albin Feliho, et Marietta Gonroudobou.

Alban TCHALLA