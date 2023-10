30ème édition de la journée mondiale des enseignants: Le ministre Kouaro appelle à une réflexion approfondie sur l’avenir de la profession

Vues : 9

A l’instar de plusieurs pays dans le monde, le Bénin célèbre le jeudi 05 octobre 2023, la 30ème édition de la journée mondiale des enseignants. A la veille de cette célébration, le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Yves Kouaro Chabi a adressé un message aux acteurs du système éducatif.

Le ministre Yves Kouaro Chabi

« Les enseignants dont nous avons besoin pour l’éducation que nous souhaitons : l’impératif mondial de remédier à la pénurie d’enseignants ». C’est le thème retenu par l’UNESCO pour la célébration de la 30ème édition de la journée mondiale des enseignants. La commémoration de cette édition 2023, selon le ministre Yves Kouaro Chabi, vise à rappeler aux citoyens et au gouvernement, le rôle déterminant à jouer pour la mobilisation des ressources suffisantes afin de mieux former le personnel enseignant et obtenir les résultats. Car, l’enseignant, a-t-il dit, est l’un des piliers de développement d’une nation. Il transmet non seulement le savoir à l’apprenant, mais aussi des valeurs fondamentales pour la vie en communauté. « Il nous faut davantage investir dans l’éducation en améliorant les conditions de vie et de travail du personnel enseignant afin de disposer d’un enseignement de qualité », souligne le ministre avant d’exhorter les acteurs à mener une réflexion approfondie sur l’avenir du métier d’enseignant. C’est la ville de Natitingou qui a été retenue pour abriter les manifestations officielles marquant cette édition autour du thème : « Enseignant qualifié en nombre suffisant, gage d’une éducation de qualité ». Ce thème, précise-t-il, invite à mener les actions pour non seulement combler le déficit en enseignant, mais aussi disposer effectivement d’un système éducatif capable d’impulser le développement durable. Profitant de l’occasion, il a rappelé les actions entreprises par le gouvernement depuis quelques années et plus particulièrement en 2023 dans le secteur. Il cite entre autres, la prise à bonne des actes d’avancement d’échelon au profit de 24.650 agents du MEMP, le reclassement de 6747 enseignants du MEMP dans une catégorie supérieure et la signature 2691 contrats de travail par durée indéterminée. Aussi, le renforcement des effectifs des enseignants par le déploiement d’environ 30.000 aspirants au métier d’enseignant soit 15.133 pour MESFTP, 14.097 pour le MEMP, la dotation d’environ 75% d’école primaire publique de cantine scolaire à travers le programme national d’alimentation scolaire intégrée afin d’offrir un repas chaud à 1.206.654 apprenants, la correction de contrat en cours au profit de 271 agents contractuels de la promotion 2008, le reclassement de 205 professeurs certifiés en conseillers pédagogiques, la formation de 2065 enseignants agents contractuels de droit public de l’Etat des promotions 2012, 2014, 2016 et ceux de 2008 et enfin le reversement en cours des AME en agent contractuel de droit public.

Alban TCHALLA