Inauguration de la paroisse ‘’Saint François Xavier’’: Oké-owo glorifie Dieu et remercie de tout cœur Mgr François Gnonhossou

Vues : 2

(Le curé fondateur, Ignace Batcho installé dans ses fonctions)

Louange, adoration et prière le jeudi 14 septembre dernier à Oké-owo à l’inauguration de la paroisse ‘’Saint François Xavier’’ nouvellement créée par l’Évêque de Dassa-Zoumè, Mgr François Xavier Ghanbodè Gnonhossou. C’est l’Évêque de Dassa-Zoumè lui-même qui a présidé la messe solennelle d’inauguration de cette paroisse couplée avec l’installation du curé. Suivant le rituel d’installation, prévu par l’église catholique du rite romain.

Le curé fondateur, Ignace Batcho installé dans ses fonctions

Ce que vous devriez savoir : Grande effervescence le jeudi 14 septembre dernier à Oké-owo dans la commune de Savè. Chants, danses et prières ont marqué la grande cérémonie d’inauguration de la paroisse ‘’Saint François Xavier’’ d’Oké-owo, couplée avec l’installation de son curé. Fidèles catholiques, cadres de la localité et autres invités de marque dont les autorités ecclésiastiques ont magnifié Dieu et célébré l’œuvre du clergé Mgr François G. Gnonhossou, qui a voulu que le village d’Oké-owo ait cette paroisse. Dans la célébration de l’eucharistie de cette messe solennelle, l’Evêque a été assisté par le révérend Père Benjamin ADEYE, curé-doyen de savè, des Révérends Pères et révérendes sœurs. Ladite célébration a démarré par une procession à l’entrée de la nouvelle paroisse où l’évêque a engagé la prière de bénédiction et d’inauguration de la nouvelle paroisse ‘’Saint François Xavier’’ d’Oké-Owo. La messe s’est déroulée comme à l’ordinaire ponctuée par quelques actes comme la promesse du curé, sa profession de foi. Dans son homélie, Monseigneur François Xavier Ghanbodè Gnonhossou a témoigné de sa reconnaissance à Dieu pour le bienfait qu’il fait à son peuple d’Oké-owo en choisissant le jour où l’église fête la solennité de la Croix glorieuse pour manifester son amour à la communauté catholique de cette localité. A cette occasion solennelle, l’Evêque a procédé au rituel d’installation de l’abbé Ignace BATCHO, nommé par décret curé fondateur de cette paroisse. En acceptant la charge, il a pris l’engagement de servir loyalement le peuple de Dieu dans cette paroisse en étant prêtre de Jésus Christ pour prêcher la bonne nouvelle du salut. En répondant à l’appel du Christ, le nouveau curé de la paroisse Saint François Xavier d’Oké-owo, Père Ignace Batcho a renouvelé sa profession de foi devant la communauté et le clergé catholique. L’Évêque de Dassa-Zoumé a par la suite procédé à la remise des clés du tabernacle, de l’église et du presbytère au curé fondateur de la nouvelle paroisse en lui prescrivant sa mission, celle de dire la messe et administrer les sacrements sur toute l’étendue de la paroisse Saint François Xavier d’Oké-Owo qui compte, selon le décret de création, Cinq (05) Stations dont celle de Monka, Djabata, Kpaoundo, Bessé-Fon et Ayédèro. L’installation sur du nouveau Curé de la paroisse sur son siège, la confession, et l’obédience ont mis fin au rituel d’installation. En le couvrant de bénédictions pour la réussite de sa mission, l’évêque de Dassa-Zoumé lui a prodigué de sages conseils.

Mgr François Xavier G. Gnonhossou, Évêque de Dassa-Zoumé, procède ici à la bénédiction d’inauguration de la Paroisse Saint François Xavier d’oké-owo

Ce qu’en dit le porte-parole des bénéficiaires : Au cours de la double cérémonie d’inauguration et d’installation du curé fondateur de la paroisse Saint François Xavier d’Oké-owo, le porte-parole de la communauté ecclésiastique d’Oke-owo, Marcellin Boko rendu grâce à Dieu pour ses merveilles à Oké-Owo. Il a ensuite rendu un hommage appuyé à Mgr François Xavier G. Gnonhossou pour la sage décision de création de la paroisse Saint François Xavier d’Oké-owo qui porte d’ailleurs son patronyme. Marcellin Boko a par ailleurs salué les efforts fournis par les pionniers de la communauté ainsi que chaque fidèle pour la concrétisation du projet de création d’une paroisse à Oké-Owo.

Au nom des fidèles de la paroisse Saint François Xavier d’Oké-Owo, Marcellin Boko a formulé quelques doléances et surtout sollicité le soutien de l’évêque pour le bon fonctionnement de la paroisse. « Malgré notre volonté affichée ainsi que notre détermination de faire de cette communauté ecclésiale, une église attachée à sa mission d’évangélisation des peuples, nous avons des besoins divers qui ont nom : manque de documents du magistère, de bâtiment digne d’abriter une véritable paroisse, d’un presbytère, etc », dit-il. Très heureux d’accueillir le curé fondateur de la paroisse, le porte-parole de la communauté a souhaité la bienvenue à l’abbé Ignace BATCHO dans la région des Mahi et Nagot avant de lui réitérer, au nom des paroissiens, l’engagement de tous à le soutenir dans toutes ses initiatives. « Nous prenons ici, l’engagement de travailler à vos côtés et sous votre impulsion pour l’enracinement de l’évangélisation ainsi que la consolidation de la foi Catholique reçue des Apôtres », a-t-il précisé.

L’Évêque de Dassa-Zoumé, procède ici à l’installation officielle de l’abbé Ignace BATCHO dans ses fonctions de Curé fondateur de la Paroisse Saint François Xavier d’oké-owo

Entre les lignes : Attendue depuis 1932 qu’existe la communauté catholique, l’inauguration de la paroisse Saint François Xavier d’Oké-owo s’est déroulée dans une ambiance conviviale, à la grande satisfaction des paroissiens qui ont magnifié Dieu et prié pour qu’il protège leur curé fondateur, l’abbé Ignace BATCHO. Celui-ci a pour sa part, promis de travailler véritablement à la fondation de l’église et servir avec humilité et sincérité. Pour que sa mission soit féconde et que la communauté s’enracine et grandisse dans l’évangélisation ainsi que la consolidation de la foi, le Père-curé BATCHO compte beaucoup sur la disponibilité des paroissiens qui ont d’ailleurs manifesté leur engouement par un geste concret. En effet, à l’occasion de la première messe du curé fondateur, la communauté catholique d’Oké-owo a offert une moto neuve à son curé afin qu’il s’en serve pour circuler librement sur toute l’étendue de sa paroisse pour prêcher la bonne nouvelle dans les autres stations de la paroisse Saint François Xavier d’Oké-owo.

Qui étaient présents : Plusieurs personnalités ont marqué de leur présence la cérémonie d’inauguration de la paroisse Saint François Xavier d’oké-owo couplée avec l’installation du curé fondateur Abbé Ignace BATCHO. Du chef de l’arrondissement de l’Okpara, Bernard Gobou, représentant le maire de la commune de Savè empêché, jusqu’à la forte délégation de cadres d’Oké-Owo dont Hounvidé Séraphin, Hounsou Hubert, Agognon Luc, en passant par Sa Magesté Banlé Toffa d’Oké-owo, les chefs villages d’ Oké-Owo, les responsables des communautés religieuses établies à Oké-Owo dont l’iman de la communauté musulmane, les Responsable de section de l’église Assemblée de Dieu, de section de l’église Protestante Méthodiste, de section de l’Eglise Pentecôte, de section de l’église Union d’hommes en Christ, de section de l’Union Renaissance, la délégation du bureau de l’association de développement AGROD, le Commissaire du commissariat frontalier de Monka, du centre de santé d’oké-owo, le Responsable du Collectif des artistes d’Oké-owo, le Président de Mahigbé Oké-Owoton, personne n’a voulu se faire conter cet événement qui a rassemblé du monde.

Encadré

Le ministre Jean-Marie EHOUZOU auréolé de reconnaissances

L’ombre d’une forte personnalité béninoise a plané sur les esprits à l’occasion de la double cérémonie d’inauguration de paroisse Saint François Xavier d’Oké-owo et d’installation du curé fondateur Ignace BATCHO. Il s’agit précisément de l’ambassadeur et ancien ministre des affaires étrangères Jean-Marie EHOUZOU. En jubilant de joie à l’annonce de la proclamation du décret de création de la paroisse Saint François Xavier d’Oké-owo, la communauté catholique d’Oké-owo a, lors de la messe solennelle d’inauguration de ladite paroisse, fortement remercié le diplomate pour le rôle important qu’il a joué pour l’aboutissement du plaidoyer en faveur de la prise du décret de création de la paroisse Saint François Xavier d’Oké-owo. Selon Marcellin Boko, porte-parole de la communauté catholique d’Oké-owo, c’est sous le leadership de l’ambassadeur, ministre Jean-Marie EHOUZOU, que le vœu de la communauté, vieux de près d’un centenaire, s’est réalisé avec la concrétisation effective de la création de la paroisse Saint François Xavier d’Oké-owo. En confirmant cette nouvelle, L’Évêque de Dassa-Zoumé, Mgr François Gnonhossou a révélé à la communauté que c’est justement le pragmatisme du ministre EHOUZOU qui a fortement propulsé la prise du décret de création. “C’est le frère Jean-Marie EHOUZOU qui a fouillé, je ne sais comment et m’a apporté un dossier complet sur Oké-owo”, a témoigné, sous un tonnerre d’applaudissements, l’Évêque Gnonhossou. Impressionné, la communauté a salué le dévouement et l’inébranlable engagement de l’ancien ministre EHOUZOU, une connaissance du Docteur AGOGNON Gérard. Pour mieux reconnaitre le mérite du

diplomate chevronné, la chorale de la paroisse d’Oké-Owo, en communion avec la communauté catholique, a magnifié Dieu tout puissant et prié pour qu’il bénisse abondamment l’ancien ministre des affaires étrangères ainsi que ses frères, de la communauté catholique sœur d’Adjarra Hounvè (Pahou) dont relèvent les enfants de feu Papa François EHOUZOU.