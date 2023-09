Coopération sino-béninoise: La Fondation de la Chine célèbre son 74ème anniversaire à Cotonou

Vues : 7

Les festivités consacrant le 74e anniversaire de la Fondation de la République populaire de Chine se sont déroulées à Cotonou le mardi 26 septembre 2023 en présence d’un parterre de personnalités du monde diplomatique et politique. A cette occasion, l’ambassadeur Peng Jingtao a exprimé sa reconnaissance à ceux qui s’intéressent depuis longtemps à la Chine et apportent leur contribution à la consolidation des relations sino-béninoises. Il a rappelé l’engagement de son pays à aller vers l’édification intégrale d’un pays socialiste moderne. Malgré la reprise morose de l’économie mondiale, celle de la Chine continue à s’améliorer et à s’accroître, à pas sûrs. Le Pib du pays a enregistré une croissance de 5,5 % au premier semestre et une augmentation continue au deuxième trimestre, affichant une forte résilience et une grande vitalité. « Depuis plus de 15 ans continus, la contribution de l’économie chinoise à la croissance économique mondiale dépasse plus de 30 %. Selon Peng Jingtao, la Chine se distingue sur le plan des relations internationales par les nombreuses initiatives du président Xi Jinping. L’Initiative pour le développement mondial, l’initiative pour la sécurité mondiale et l’initiative pour les civilisations dans le monde et bien d’autres participent de son envie « de construire une communauté d’avenir partagé pour l’humanité, mais constituent aussi une réponse et la proposition chinoise pour faire face aux défis mondiaux. Dans son intervention, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Erick Jean-Marie Zinsou s’est félicité de la visite du président en Chine. Les nombreux accords signés à l’occasion, dans des domaines comme l’agroalimentaire, l’économie numérique, la nouvelle énergie, la santé, le commerce, réjouissent Erick Jean-Marie Zinsou. « Les liens se consolideront davantage pour le bonheur des deux peuples », a-t-il promis. C’était l’occasion pour d’autres personnalités des deux pays d’apprécier le développement de la coopération sino-béninoise.

A.T.