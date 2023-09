Tragédie de Sèmè-Kraké: Le Pape François adresse son message de consolation

Vues : 12

Le samedi 23 septembre dernier, un incendie s’est déclenché dans un entrepôt à Sèmè-Kraké. Le bilan de ce drame fait état de 36 morts et plus d’une vingtaine de blessés admis avec des dégâts matériels enregistrés. Attristé par cette tragédie, le pontife catholique a adressé un message dans lequel il exprime sa compassion aux personnes touchées. Le courrier est signé du Secrétaire d’État du Saint-siège, le cardinal

Pietro Parolin. Dans ce message, le Pape a demandé à la vierge Marie “d’apporter force et consolation

à tous ceux qui sont touchés par la tragédie”. Ainsi, se résume la prière du pape qui a invoqué

les bénédictions divines sur chaque béninois et sur la nation entière dans une perspective de

réconfort.