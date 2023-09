Reddition de comptes de l’UP-R à Porto Novo et Sèmè-Kpodji: Moukaram Badarou apprécie et lance un appel à Djogbénou

Vues : 4

Moukaram Badarou, membre du bureau politique de l'UP

Ce qu’il faut retenir : « La reddition de comptes des Députés de l’UP Le Renouveau est une initiative noble parce qu’elle permet au Parti de rester connecté à sa base ». Telle est l’appréciation de Moukaram Badarou, à l’étape de la tournée de Porto Novo et de Sèmè-Kpodji. En effet, le mercredi 13 septembre 2023, une forte délégation du parti conduite par l’honorable Cakpo Mahougnon à son siège national à Porto-Novo, a rencontré les militants de la ville capitale et ceux d’Adjarra. Ceux-ci ont été entretenus sur les actions menées à l’Assemblée nationale par les députés du Parti de la vague jaune. Plusieurs personnalités notamment Charlemagne Honfo, Jean-Claude Apithy et Cécile Ahouanmènou, l’ancien Maire de Porto-Novo, Emmanuel Zossou, l’actuel Maire de la ville, Charlemagne Yankoty, l’ancien Député, Noël Akissoé, le vice chancelier, Falilou Akadiri, la Directrice administrative du parti, Christelle Houndonougbo, le Maire d’Adjarra, Germain Ahouanvoegbè étaient présents. A l’issue de la rencontre, le Directeur adjoint de Cabinet du Président de l’Assemblée nationale, Moukaram Badarou, membre du bureau politique du parti, a donné ses impressions de cette initiative.

Qu’est-ce qu’il dit : « La reddition de comptes aux mandants est une excellente chose parce qu’il n’y a pas de députés sans mandants et il faut savoir rendre compte en temps utile. C’est pour les populations que les députés travaillent à l’Assemblée nationale. C’est important de savoir qu’il faut rendre compte et les députés de l’Union Progressiste le Renouveau font bien d’aller vers les populations à la base », a-t-il déclaré. En réalité, au-delà de la reddition de comptes, la rencontre permet, de son point de vue, de recueillir les avis, les conseils, les préoccupations des mandants pour pouvoir mieux faire prochainement. Moukaram Badarou a dit sa satisfaction de cette reddition de comptes, qui est la première de cette législature. « Je voudrais aussi dire qu’à travers cette activité de l’Union Progressiste le Renouveau, le président du parti, Me Joseph Djogbénou et l’ensemble des responsables du parti veulent montrer l’exemple », martèle-t-il en les invitant à savoir tenir leurs bases, savoir rendre compte et savoir recueillir les avis et préoccupations des populations. Ceci, poursuit le militant de l’UP le Renouveau, aura l’avantage de les aider à l’Assemblée nationale pour mieux voter des lois et mieux contrôler l’action du gouvernement.

Par ailleurs : Notons que dans l’après-midi, la même délégation s’est dirigée vers la commune de Semè-Kpodji, précisément dans à l’Université Houdegbé, pour le même exercice. Cette fois encore, en présence des personnalités politiques et morales de la Commune de Semè- Kpodji et de la Commune des Aguégués, les militants sont sortis massivement pour écouter leurs Députés. Ce qui était un motif de satisfaction pour les responsables du parti.