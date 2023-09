Visite de travail du DG/Douanes: Voici les 9 résolutions qui faciliteront les échanges commerciaux

Vues : 1

Le Directeur Général des Douanes du Bénin, Alain Hinkati, a effectué une visite de travail au Nigéria les 11 et 12 Septembre 2023. L’objectif, est de poursuivre les travaux entamés par son homologue du Nigéria à Cotonou depuis le 24 Juillet 2023.

De quoi s’agit-il : Un mois après la visite du contrôleur Général des Douanes du Nigéria, Bashir AdewaléAdeniyi, en République du Bénin, Directeur Général des Douanes du Bénin, Alain Hinkatis’est rendu au Nigéria. Cette rencontre a permis aux deux délégations d’adopter des mesures pour renforcer l’engagement commun en faveur de la facilitation des échanges, la promotion du développement économique et le maintien des liens étroits entre les deux pays.Au cours des rencontres étalées sur deux jours, les délégations se sont penchées sur les relations commerciales et le transit entre les deux pays et ont retenu des solutions aux préoccupations relatives aux procédures opérationnelles.

Quelles sont les résolutions prises : A l’issue des deux jours d’activités, 09 résolutions ont été prises par les deux parties.Il s’agit du développement d’un cadre de dédouanement des marchandises à destination du Nigéria au port de Cotonou et vice versa ; l’harmonisation des listes de produits interdits par les deux pays ; le meilleur respect des lignes directrices sur le transit international pour régir les marchandises et les frais de transit du Bénin vers le Nigéria. Aussi ils ont décidé de l’accélération de l’intégration du Nigéria dans le système interconnecté de gestion des marchandises en transit (SIGMAT) ; l’examen par les deux administrations du processus de délivrance du laissez-passer et de paiement des garanties sur les véhicules ; la promotion de bonnes relations avec les populations frontalières, le professionnalisme et la conformité fiscale. « La relance des cadres consultatifs des unités douanières frontalières avec la participation active du secteur privé et la réactivation de la commission mixte de suivi des relations commerciales et de transit ; le développement des infrastructures de soutien à la facilitation des échanges ; la mise en œuvre dans les meilleurs délais de la recommandation des douanes du Bénin relative à l’ouverture des unités douanières encore fermées du côté du Nigéria » sont entre autres les mesures prises.Toutes ces mesures visent à renforcer la coopération, la facilitation des échanges et la promotion de la croissance économique. Un agenda précis d’opérationnalisation a été élaboré pour un suivi rigoureux dans la mise en œuvre des différentes mesures.

De quoi ont-ils parlé d’autres :Les administrations douanières Nigérianes et Béninoises ont également décidé de relancer dans les tous prochains mois le cadre consultatif des unités douanières centrales et frontalières avec la participation active du secteur privé et sur la facilitation des échanges. Des patrouilles conjointes seront organisées à cet effet. Des points focaux seront désignés dans les tous prochains jours pour la gestion des plaintes relatives aux barrières non tarifaires. Il a été par ailleurs décidé de la création de nouveaux postes frontaliers douaniers avec des niveaux de compétences d’installations qui puissent faciliter de meilleures interventions. Cela vise un rapprochement des unités douanières. Une étude conjointe incluant un audit des infrastructures des postes existants sera faite en vue de les rendre opérationnels. Enfin, les douanes béninoises recommandent de façon spéciale l’ouverture dans les meilleurs délais des unités douanières encore fermées du côté du Nigéria.