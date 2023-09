Construction et équipement de salles de classe au CegAgbanou, à Allada: Le Japon investit 100 millions de FCfa dans le projet

Vues : 2

Le Japon a financé un projet de construction et d’équipement de huit salles de classe et deux blocs de latrines à quatre cabines au Ceg d’Agbanou dans la Commune d’Allada. La cérémonie de la signature de contrat de don s’est déroulée le 14 septembre 2023 entre l’ambassadeur du Japon au Bénin, TsugawaTakahisha et la Directrice Exécutive de l’ONG Nature et Développement (NaDev-ONG), Yolande Tohoundjo.

Le Japon vient de faire un geste compatissant envers les élèves et enseignants du Ceg d’Agbanou. Il a décaissé 100 millions de francs Cfa pour construire et équiper huit salles de classe et deux blocs de latrines à quatre cabines au Ceg d’Agbanou dans la Commune d’Allada. Cet accord de financement s’inscrit dans le cadre du programme “Aide aux projets locaux” du gouvernement nippon qui apporte une aide sous forme de don aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine. En procédant à la signature de contrat de don, l’ambassadeur du Japon au Bénin, TsugawaTakahisha, a dit toute sa joie et l’engagement de son pays à continuer d’accompagner le gouvernement béninois à assurer une éducation de qualité aux enfants. A l’entendre, la réalisation de ce projet offrira de meilleures conditions aux élèves et enseignants dudit collège. Pour sa part, la Directrice Exécutive de l’ONG Nature et Développement (NaDev-ONG), Yolande Tohoundjoa remercié le gouvernement du Japon pour ces maintes assistances qui s’inscrivent parfaitement dans le Programme d’ Action du Gouvernement béninois. « Ces infrastructures contribueront à améliorer l’apprentissage et l’acquisition du savoir des apprenants et à renforcer leur niveau de motivation », a fait savoir le Directeur du Ceg d’Agbanou, EricToffon qui n’a pas manqué de remercier au nom des bénéficiaires, le peuple nippon.

Il faut rappeler que le Japon a signé en août dernier un contrat de don d’un montant de plus de 45 millions de FCFA avec ADJE Agbola Léopold, Président du Groupe de Solidarité pour un Développement Universel (OGSDU) pour la réalisation de cinq forages équipés de Pompe à Motricité Humaine dans la Commune de Zogbodomey. Ce projet selon le diplomate permettra de contribuer à assurer la disponibilité d’un capital humain, sain et de qualifié au service du développement du Bénin.