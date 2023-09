Rentrée scolaire 2023-2024: Le ministre Kouaro Chabi s’adresse aux parents, enseignants et élèves

Vues : 16

Kouaro Yves CHABI, ministre en charge de l’enseignement secondaire

A quelques heures de la rentrée scolaire 2023-2024, le ministre des enseignements secondaire, technique, et de la formation professionnelle, Yves Kouaro Chabi, s’est adressé aux enseignants, aux parents d’élèves, et aux apprenants. Dans son message, il a exhorté les parents d’élèves de mettre à leur disposition le minimum d’outils pédagogiques et d’assurer leur bien être physique et mental tout au long de l’année. Aux enseignants, le ministre leur a rappelé que l’éducation des apprenants repose sur eux. « La rentrée scolaire est un nouveau chapitre passionnant qui s’ouvre pour vous. Ne craignez pas les défis qui se présentent, car chaque jour à l’école est une opportunité d’apprendre, de grandir et de vous améliorer. Soyez ponctuels, assidus, obéissants, curieux, persévérants, et n’oubliez jamais que votre potentiel est infini », a déclaré Yves Kouaro Chabi s’adressant aux apprenants. Lire ci-dessous le message du ministre

Chers Parents d’élèves, Elèves et Enseignants…

Après deux lunes toutes entières, les salles de classes de l’école béninoise s’ouvrent dans quelques heures et ceci, pour le compte de l’année scolaire 2023 – 2024.

Les taux de réussite éloquents enregistrés à l’issue de l’année scolaire 2022 – 2023 témoignent d’une prise de conscience collective et de la volonté du gouvernement de redorer le blason du système éducatif béninois même si beaucoup d’efforts restent à fournir.

L’année scolaire 2023 – 2024 qui s’ouvre nous donne encore une fois l’occasion de nous améliorer et de corriger les imperfections.

Chers parents d’élèves,

Le sacrifice reprend et point n’est besoin de vous rappeler ce qui relève de votre devoir vis à vis de vos enfants, celui de mettre à leur disposition le minimum d’outils pédagogiques et d’assurer leur bien être physique et mental tout au long de l’année. Le Seigneur vous y aide.

Aux enseignants

Sachez que l’éducation de vos apprenants repose sur vous. Non seulement vous êtes des enseignants mais vous êtes aussi des éducateurs. Soyez des modèles pour vos apprenants et l’artisan qui façonne le citoyen et le dirigeant de demain. N’oubliez surtout pas que l’enseignement est le plus beau métier au monde. C’est vrai que vous avez besoin d’être dans de bonnes conditions pour accomplir véritablement votre mission, le gouvernement en est conscient et s’y emploie. Que Dieu vous accorde la santé pour mener à bien vos tâches professionnelles.

Chers élèves,

La rentrée scolaire est un nouveau chapitre passionnant qui s’ouvre pour vous.

Ne craignez pas les défis qui se présentent, car chaque jour à l’école est une opportunité d’apprendre, de grandir et de vous améliorer.

Soyez ponctuels, assidus, obéissants, curieux, persévérants, et n’oubliez jamais que votre potentiel est infini. Le monde a besoin de votre lumière pour briller.

À toutes et à tous, je souhaite bonne rentrée scolaire 2023 – 2024 et que Dieu veille sur notre système éducatif.