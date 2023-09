Manifestation contre la guerre au Niger: L’he Rachidi Gbadamassi dément et critique la démarche des Démocrates

Vues : 9

Le parti Les Démocrates et le Front Souverain ont protesté le samedi 16 septembre 2023 à Cotonou contre l’intervention militaire de la CEDEAO au Niger et la participation du Bénin à cette opération. Les manifestants ont dit leur opposition à ce projet envisagé et qui va dégénérer à une guerre du Bénin contre le peuple du Niger, puisque selon le chef de file de l’opposition, Eric Houndété à la tête de cette protestation, « on sait quand une guerre commence, mais la fin est incertaine ». L’ex-député, Rachidi Gbadamassi en conférence de presse ce même samedi, a balayé du revers de la main ces arguments du parti Les Démocrates. Il fait savoir qu’il n’existe aucun projet d’attaquer l’armée du Niger par le Bénin. « Il n’existe aucun projet ni aucune décision d’attaquer l’armée du Niger par le Bénin. Faux et archi-faux », précise-t-il. Dans son argumentaire, Rachidi Gbadamassi indique que la « CEDEAO a évoqué le délogement des putschistes usurpateurs du pouvoir n’est que la dernière option après l’épuisement de toutes les options diplomatiques et politiques ». « Il n’a jamais été option d’une guerre Bénin-Niger », soutient l’acteur politique de la mouvance. Il invite les Démocrates à se soucier des projets d’infrastructures et des besoins des populations. Rachidi Gbadamassi n’a pas caché sa colère contre les responsables des Démocrates et dit que cette marche est mal inspirée. « Il s’agit de l’initiative politique la plus comique antipatriotique. Elle décroche la palme d’or de l’initiative politique la plus mal inspirée du monde », a-t-il laissé entendre critiquant les Démocrates.

A.T.