Résolution de la crise au Niger: Me Robert Dossou donne raison aux dirigeants de la CEDEAO

Me Robert Dossou

L’ancien président de la Cour constitutionnelle, Me Robert Dossou, a organisé, une conférence de presse le vendredi 15 septembre 2023 à Cotonou, pour clarifier la crise sociopolitique du Niger, issue du coup d’Etat du 26 juillet. Face à cet énième coup de force militaire dans la sous-région, la CEDEAO a menacé d’intervenir militairement après échec des voies diplomatiques. Depuis cette annonce le 30 juillet au sommet d’Abudja, une polémique s’est enflée. A la suite de sa conférence de presse, Me Robert Dossou interrogé, a fait comprendre que, selon les textes fondateurs de la CEDEAO, les coups d’État sont strictement interdits dans l’espace CEDEAO. Mieux, contrairement à ce qui se répand sur les réseaux sociaux, il a souligné que « les textes de la CEDEAO habilitent bel et bien la conférence des chefs d’Etat et de gouvernements que la conférence à prendre ces sanctions contre le putsch du Niger ». L’ex bâtonnier pense qu’il est important de respecter les règles qui régissent une organisation. « Cela relève aussi de la construction de l’Etat », fait-il savoir. Ce n’est pas la première fois qu’une intervention militaire est évoquée pour rétablir l’ordre constitutionnel, rappelle l’avocat. A titre d’exemple, il apprend que c’est arrivé au Libéria en Sierra Léone en Guinée Bissau et Gambie.

