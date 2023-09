Forum pour l’alimentation des Jeunes Enfants: L’Unicef et ses partenaires s’engagent pour lutter contre la malnutrition

Vues : 1

Les travaux du premier Forum pour l’Alimentation des Jeunes Enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre ont été officiellement lancés, le mardi 12 septembre 2023, à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou par le Ministre d’État, Abdoulaye Bio Tchané. La cérémonie d’ouverture de ce grand rendez-vous sur la nutrition de l’enfant organisé par l’Unicef en collaboration avec le gouvernement du Bénin a connu la présence des représentants de gouvernements, entrepreneurs, chercheurs, organisations de la société civile, agences des Nations-Unies, investisseurs et donateurs.

Ce que vous devriez savoir : Du 12 au 14 septembre 2023, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) avec les acteurs publics et privés partageront leurs expériences et expertises pour promouvoir un accès équitable à une alimentation riche, équilibrée et diversifiée pour les enfants âgés de 6 à 23 mois dans la sous-région. A travers ce forum qui émane de l’initiative “First Foods”, les participants n’aménageront aucun effort pour trouver des solutions pratiques pour améliorer la production, la transformation et la vente en détail d’aliments nutritifs produits localement pour les jeunes enfants. Ce forum permettra également de nourrir les réflexions non seulement pour renforcer la résilience des communautés face aux changements climatiques mais aussi de promouvoir la souveraineté alimentaire de la région.

Que disent les autorités : Selon le coordonnateur résident des Nations Unies au Bénin, Salvator Niyonzima, ladite rencontre se tient dans un contexte marqué par des crises multiformes dans la sous-région et doit les emmener à « réfléchir aux mesures nécessaires pour sécuriser l’alimentation des nourrissons et les jeunes enfants en tant que cibles les plus vulnérables ».

Au regard de l’inflation de ces deux dernières années, Salvator Niyonzima, a souligné qu’il s’avère indispensable d’agir le plus vite possible pour protéger les populations, contre la « malbouffe » et les aider à accéder à une alimentation équilibrée. C’est dans ce même sens que le Directeur régional adjoint de l’Unicef, Gordon Jonathan Léwis, appelle les gouvernants à prendre des dispositions pour limiter leur dépendance envers d’autres continents. Pour lui, « la malnutrition est l’un des fardeaux les plus injustes pour un enfant ». A l’en croire, les répercussions de ce phénomène sont énormes dont « la mortalité infanto-juvénile, développement cognitif limité, des performances scolaires restreintes et une prédisposition aux maladies chroniques ». Il est donc temps, à l’entendre, d’apporter un traitement aux enfants souffrant de malnutrition puisque la région a la capacité de produire les aliments diversifiés, sains et nutritifs. Procédant enfin, au lancement des travaux, le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané, a fait savoir que ce forum est une réelle opportunité pour construire ensemble une réponse large aux problèmes clés et ainsi contribuer à améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire. « L’objectif du forum est de contribuer à la création d’un environnement qui facilitera l’émergence, le déploiement et la mise à l’échelle de solutions innovantes pour la nutrition des jeunes enfants », a-t-il précisé. Il se dit optimiste pour que les réflexions aboutissent sur des pistes d’actions claires et porteuses de changement pour le plus grand bien des enfants. Le ministre a, pour finir, renouvelé ses remerciements et ses félicitations aux Partenaires Techniques et Financiers notamment l’Unicef pour leurs appuis très appréciés, les Chercheurs des Universités, les acteurs du secteur public et privé, et les membres du Comité d’Organisation pour leur disponibilité et leur mobilisation.

L’effort du Bénin face à la malnutrition : Dans son discours d’ouverture de la séance, le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané a partagé avec l’assistance, les efforts du Bénin en matière de nutrition et d’alimentation pour les enfants. A l’en croire, le Gouvernement béninois a adopté en 2018 le plan national de développement (PND) 2018-2025, après avoir reconnu le fait que le pays était confronté au fardeau de malnutrition et d’insécurité alimentaire avec la baisse du PIB du pays et le taux élevé des décès des enfants de moins de 5 ans . « Pour corriger ces insuffisances, le choix stratégique du Bénin a été de renforcer l’intégration des secteurs, notamment l’agriculture et l’agro-industrie. Au niveau opérationnel, le Gouvernement dans son programme d’action 2021-2026 met en œuvre des réformes visant le développement des mesures de facilitation de l’accès aux semences, intrants et marchés et des projets phares pour améliorer la sécurité alimentaire », dit-il. Aussi, pour contribuer au renforcement du capital humain des enfants scolarisés, les maintenir dans le système éducatif et améliorer leur alimentation, Bio Tchané a fait savoir que le Gouvernement a mis en œuvre le vaste Programme National d’Alimentation Scolaire Intégré. Ceci en assurant régulièrement la fourniture de repas scolaires aux élèves des écoles primaires publiques.

Assise AGOSSA