Niger: Les putschistes sanctionnent le Bénin

Depuis que le Bénin a fait savoir qu’il soutient les décisions de la CEDEAO, qui sont d’ailleurs contre les putschistes du Niger, le courant ne passe plus entre les deux pays. Le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) ayant renversé le régime Bazoum, accuse régulièrement le Bénin d’« envisager une agression » contre le Niger et par conséquent les soldats Nigeriens se déploient à la frontière pour riposter. Étant donné que le Bénin a signé un accord de coopération militaire avec le Niger, le pouvoir dirigé par le Général Abdoudrahamane Tiani, a décidé de rompre avec cet accord. Dans un communiqué datant du mardi 12 septembre 2023, les putschistes dénoncent cet accord militaire conclu le 11 juillet 2022 et qui lie les deux pays pour une coopération militaire. Cet accord est dénoncé en son article 23. Le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) et le Gouvernement du Niger disent vouloir « éviter l’escalade après avoir appelé à plusieurs reprises le respect des obligations dudit accord ». Par ailleurs, ils font savoir que ce sont les liens ancestraux qui lient le peuple du Niger au peuple frère du Bénin avec lequel les populations ont des intérêts communs. « Ces liens, devenus institutionnels ont facilité la signature d’un accord de coopération militaire entre nos deux pays », souligne le porte-parole du CNSP dans le communiqué lu à la télévision. Toutefois, il apprend que le Bénin en collaboration avec certains pays de la CEDEAO, a autorisé, malgré l’accord de coopération militaire, le « stationnement de militaires, mercenaires et matériels de guerre dans la perspective d’une agression voulue par la France ». Face à une telle situation, les putschistes ont décidé de mettre fin à l’accord. « Une correspondance diplomatique sera adressée aux autorités béninoises, conformément à la procédure en la matière », a indiqué le porte-parole du CNSP, le colonel-major Amadou Abdramane. Rappelons qu’après le coup d’État intervenu le 26 juillet dernier, le Bénin a fermé ses frontières avec le Niger en mettant en exécution les sanctions de la CEDEAO.

Alban TCHALLA