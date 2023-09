Match Mozambique-Bénin: Mickael Poté fustige sa non sélection par Gernot Rohr

Vues : 5

«Qu’on ne me dise surtout pas que j’ai arrêté ma carrière internationale, svp », a écrit Mickael Poté sur sa page facebook tout furieux après la publication de la liste des joueurs retenus par le sélectionneur national Gernot Rohr, dans le cadre de la préparation du match Mozambique-Bénin comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023. En effet, la non sélection du joueur n’est pas de son goût. Et il l’a fait savoir.« On appelle cela un “manque de respect” et un “manque de considération” total », a souligné le joueur outré par la présence de certains de ses collègues comme le capitaine Stéphane Sessegnon (sans club donc pas en activité) ou d’autres qui sont des championnats de bas niveau. «Inutile désormais d’être le meilleur buteur béninois à l’étranger en activité, ou même d’avoir un club, pour rejoindre notre belle équipe nationale », peut-on également lire dans le post du joueur annonce commencer désormais à réfléchir sérieusement à mettre un terme à sa carrière après ceci qu’il appelle « Un manque de respect ». Il n’a pas manqué d’informer sur son actualité. « Et pour ceux qui ne sont toujours pas au courant, après avoir été champion dans mon ancien club Mağusa Türk Gücü et 2emeilleur buteur du championnat avec 24 buts, j’ai été transféré cet été au club de Miracle KarşıyakaSporKulübü, toujours en 1ere Division Nord Chypriote… », a-t-il précisé dans ses écrits.

Anselme HOUENOUKPO