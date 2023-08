Tournée de vulgarisation du paralympique: Le CNP présente ses disciplines sportives au citoyens de Cotonou

Vues : 6

Ce que vous devriez savoir Le comité national paralympique (CNP) a entamé une tournée de vulgarisation de ses disciples sportives. Ladite tournée a démarré par l’étape d’Akpakpa tenue au centre Soweto, le dimanche 13 août 2023. C’est en présence du chef quartier Abokicodji, des conseillers du 4e arrondissement de Cotonou, des parents et plusieurs participants qui ont découvert les disciplines paralympiques à savoir: le Powerlifthting, le Goalball, le para tennis de table, le Parabasket-ball et autres. Cette initiative du CNP-Bénin vise non seulement à rapprocher ces différentes épreuves sportives des populations, mais surtout pour susciter l’envie des parents à laisser les enfants s’y adonner. Également, cette action est pour procéder au recrutement de nouveaux athlètes pour renforcer les différentes équipes chez les enfants. En d’autres thèmes, les populations d’Akpakpa sont sensibilisées sur l’importance de permettre aux personnes handicapées de faire du sport de façon particulière et de façon globale l’importance de reconnaître, de protéger et de promouvoir les droits des personnes handicapées afin d’atteindre une société véritablement inclusive. Outre ces attentes, le comité paralympique a présenté les médaillés béninois aux diverses compétitions nationales et internationales en 2022 et 2023. Ceci pour amener les athlètes à savoir s’ils travaillent ils peuvent avoir des performances sur le plan international et sortir le nom du Bénin hors de nos territoires. Ce qui va permettre aux parents des personnes handicapées de savoir que leurs enfants peuvent profiter du sport pour s’en sortir.

Ce qu’ils en disent : Le président Abdel Rahman Ouorou Barè s’est dit satisfait de la mobilisation. “Cette activité permettra aux enseignants d’EPS de ne plus dispenser les enfants handicapés du sport mais de leur permettre de faire la discipline adaptée à leur handicap», s’est-il réjoui avant d’insister «La personne handicapée doit faire le sport. Un élève handicapé ne doit plus être dispensé de pratiquer le sport. Ce qu’il faut, c’est de leur trouver un sport adapté. Et au Bénin, il y a une structure le CNP qui est chargée de promouvoir les sports paralympiques».

Rahmane Ouorou Barè, président du CNP a indiqué que l’activité est tenue dans le cadre des activités de sensibilisation et de recrutement de nouveaux talents vue que les équipes sont vieillissantes. Et qu’elle a pour objectif essentiel, c’est de sensibiliser les populations d’Akpakpa sur l’importance de permettre aux personnes handicapées de faire le sport et de reconnaître, de protéger et de promouvoir les droits de personnes handicapées à vivre dans une société vraiment inclusive.

Pour sa part, Sacca Yarou a informé que le goalball est un jeu collectif que pratiquent les personnes handicapées. «Il s’agit de balancer un ballon de presque 1kg250 de son camp vers un autre qui est à 18m. Les deux équipes doivent user des stratégies pour empêcher à chaque fois la balle de les dépasser pour donner un but», a-t-il détaillé avant de préciser qu’il y a eu également une course sur une distance de 600m pratiquer par les para-athlètes. Il a aussi invité les parents à amener les enfants handicapés là où il y a les activités sportives. «Vous serez fiers de leurs prouesses», soutient-il.

Par ailleurs: Il faut retenir que c’est Parakou qui va accueillir la prochaine étape de cette tournée de sensibilisation.

