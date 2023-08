Appui aux malades et aux couches défavorisées à d’Agla: L’artiste Erick Kristal fait parler son cœur à l’hôpital Anastasis

Vues : 3

L’artiste Érick Kristal tenant un bébé

Ce que vous devriez savoir: Rendre heureux ceux qui ont perdu espoir. Offrir de sourire à ceux qui sont dans le besoin. C’est ce qu’a entrepris de faire l’artiste béninois Erick Kristal depuis le jeudi 10 août 2023. En effet, celui qui a décidé de faire parler son cœur a entamé une série de bonnes actions au profit des malades, de nécessiteux et des couches défavorisées. Pour le premier acte de cette bonne action, il était avec sa délégation au chevet des pensionnaires de l’hôpital Anastasis d’Agla. En ces lieux, il y est allé les bras chargés de kits d’accouchement, de kits alimentaires, ainsi que d’argent pour soutenir l’hôpital de même que les pensionnaires. Reggaeman, Erick Kristal par cette action sociale vise à soulager la peine de ses concitoyens. Ce qu’ils en disent : Très heureux d’avoir réalisé ce geste auquel les bénéficiaires disent ne pas s’y attendre, Erick Kristal a confié avoir «le sentiment d’un devoir accompli». Celui qui a créé la surprise en soulageant certaines femmes qui étaient en difficulté financière et qui étaient réellement dans le besoin a promis «poursuivre tant que Dieu va continuer à lui permettre cela». Il a également informé que sa prochaine cible est la catégorie des orphelins et autres personnes en situation difficile.Pour les bénéficiaires «c’est une guérison» qui leur a été apportée. Le docteur Docteur Dansou (Médecin Pédiatre et médecin Chef à Anastasis) et Mme Togbé (Sage-femme) n’ont pas eu autres mots que le merci pour dire leur état d’âme. «Nous sommes vraiment contents pour la visite de ce matin. Ce don fera beaucoup du bien à nos patients. Nous avons des patients indigents qui n’arrivent pas à honorer les soins. Et les produits dont vous nous avez fait don, vont soulager ces derniers qui pourront suivre les soins convenablement. Ces produits vont sauver des vies. Que le seigneur bénisse l’initiative”, a fait savoir le docteur Dansou avant que Mme Togbé n’ajoute «nous avons beaucoup aimé ce geste caritative. J’ai de mon côté par exemple, un patiente qui n’avait honoré le kit que vous venez de nous offrir. Or elle est hospitalisée depuis plus d’une semaine. Elle en a reçu et c’est vrai soulagement pour elle. Cette action enlève ainsi une épine de pieds de cette dame».Ils ont ensuite exhorter Erick Kristal a continuer ses oeuvres de bienfaisances qui il faut le souligner sont sans doute d’une grande utilité pour le bien-être de la population.

Anselme HOUENOUKPO