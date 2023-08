Entreprise: Kaushik Burman nommé Co-CEO de Spiro

Vues : 15

La société Spiro, spécialisée dans les motos électriques, a annoncé la nomination de Kaushik Burman au poste de Co-CEO, à compter de ce 14 août 2023. M. Burman travaillera aux côtés de Jules Samain, membre du conseil d’administration et également Co-CEO de l’entreprise. Cette nomination vise à renforcer le positionnement de Spiro en tant que leader de la transition vers les véhicules électriques sur le continent africain.

Kaushik Burman

Avant de rejoindre Spiro, Kaushik Burman occupait le poste de directeur général de Gogoro Inc, une entreprise de mobilité électrique et d’infrastructure d’échange de batteries cotée au NASDAQ. Il a joué un rôle majeur dans l’expansion mondiale de l’entreprise en ouvrant des marchés tels que l’Indonésie, les Philippines et la Corée. Il a également dirigé le lancement de Gogoro en Inde. Avant cela, M. Burman a occupé divers postes de direction chez Shell plc, où il a notamment été l’un des membres fondateurs de DLNG (Liquified Natural Gas for B2B transport fuel) et directeur général de Shell Fleet Solutions. Kaushik Burman est titulaire d’un MBA de l’INSEAD et a suivi le programme “Advanced Technology & Policy” de la Harvard Kennedy School. Il détient également un diplôme d’ingénieur en mécanique de l’University College of Engineering (OU, Hyderabad) et un MBA de FMS Delhi. Dans ses déclarations, Jules Samain, membre du conseil d’administration et Co-CEO, a indiqué que Spiro compte aujourd’hui près de 10 000 motos et plus de deux millions d’échanges en seulement 13 mois d’activité au Togo, au Rwanda et au Bénin. « Nous avons créé des centaines d’emplois et nos services ont eu un impact positif sur des milliers de clients au Bénin, au Togo et au Rwanda », a-t-il dit. Spiro, une startup axée sur la mobilité électrique, vise à devenir une plateforme technologique intégrée de premier plan, offrant aux utilisateurs une gamme de services combinant énergie, divertissement et numérique. La société aspire à remodeler le paysage du transport en Afrique en remplaçant les véhicules utilisant des combustibles fossiles par des alternatives électriques propres, fiables et abordables.

Merveille GANSA (Stag.)