Justice pour mineurs: Les rapports 2020 et 2021 validés

Ulrich Gilbert Togbonon, Directeur adjoint de cabinet du ministère de la Justice et de la Législation

Ce qu’il faut retenir : L’atelier de validation du rapport de la justice pour mineurs année 2020 et 2021 s’est ouvert le vendredi 4 août 2023 au Centre de documentation et d’information juridique (Cdij) à Cotonou. C’est le Directeur adjoint de cabinet du ministère de la Justice et de la Législation, Ulrich Gilbert Togbonon, qui a procédé à l’ouverture des travaux. A cet atelier, les juges des mineurs ; les assistants sociaux de justice ; les chefs de parquet, les Officiers de police judiciaire, les autorités de l’Office central de protection des mineurs et une délégation de la présidente des femmes avocates du Bénin. Les participants ont eu droit au cours des travaux, à une présentation du projet de Rapport sur la justice pour mineurs, des débats sur la communication et des propositions d’amélioration du processus de collecte des données.

Que disent les acteurs : Pour la Dapaf, Stanislas Allagbé, le Ministère de la Justice avec l’appui de l’Unicef a, au terme d’un long processus, élaboré le Guide de collecte des indicateurs de la justice des mineurs, qui a permis de déposer des publications du tableau de bord des indicateurs de la justice pour mineurs (TB JpM) jusqu’en 2019. Ces documents servent de cadre de référence à tous les utilisateurs qui ont besoin d’informations sur le sous-secteur de la justice pour mineurs. Il a expliqué que l’élaboration de ce document dénommé « Rapport sur la justice pour mineurs », qui prend en compte les données des années 2020 et 2021, a connu plusieurs étapes dont la collecte des données, l’organisation d’un atelier technique tenue à Porto-Novo et enfin la dernière étape qui consacre la validation du présent document, objet de leur assise. Pour sa part, le Directeur adjoint de cabinet, Ulrich Gilbert Togbonon a indiqué que la justice pour mineurs apparait comme un système de prise en charge efficace adapté à la réalité de l’enfant. « Elle implique une synergie d’actions avec les différentes Institutions et impose aux décideurs de procéder à la vulgarisation des actions menées par l’établissement d’un outil d’évaluation de l’impact des politiques, stratégies ou directives dans le domaine de la protection des enfants », fait-il savoir. Le Dac Togbonon, a par ailleurs, rappelé les principaux résultats en 2020 et 2021. Il s’agit principalement du nombre d’enfants en détention, de la durée moyenne de la détention provisoire et du pourcentage d’enfants recevant un accompagnement après leur libération ou leur placement. Il a, pour finir, invité les participants à s’investir en faveur des statistiques judiciaires afin que la disponibilité de ces informations capitales favorise l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la protection et de la promotion des droits de l’enfant.

A. T.