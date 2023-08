HAAC/Disponibilité de la Carte de Presse: L’UPMB et le CNPA se réjouissent et lancent un appel aux journalistes

Vues : 9

Après plusieurs mois d’attente, les organisations faîtières des médias dont l’UPMB et le CNPA se réjouissent de la disponibilité de la Carte de Presse au Bénin. A l’issue d’une assemblée spéciale des bureaux des deux unions et par le biais du communiqué N°007/CNPA-UPMB/080823 en date du 08 août, un appel a été lancé aux journalistes ayant fait la demande. Dans ce communiqué, l’Assemblée Spéciale des organisations faitières des médias, invite tous les professionnels des médias éligibles à la carte de presse, à se rendre massivement au siège annexe de la HAAC à Cotonou et dans les antennes régionales de l’institution, en vue de récupérer cette pièce qui atteste de leur qualité de professionnels des médias. Ceci conformément aux décisions N°23-08/HAAC du 25 mai 2023 et N°23-09/HAAC du 25 mai 2023. Tous les professionnels éligibles sont donc priés de se munir de leur attestation de travail, du récépissé de dépôt de la demande de la carte de presse, et/ou d’une pièce d’identité. Il faut noter qu’à la suite de la remise symbolique de quelques cartes de presse à certains professionnels des médias par la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), hier mardi 08 août, l’opération de distribution démarre officiellement ce mercredi 09 août 2023. Tout en remerciant les professionnels des médias pour la patience dont ils ont fait preuve, l’Assemblée spéciale les exhorte à plus de professionnalisme pour une presse béninoise avant-gardiste.

Alban TCHALLA