Crise au Niger: Le Bénin reste ferme sur la réinstallation de Bazoum

«Les forces de défense et de sécurité sont là pour protéger le pouvoir démocratique et non l’exercer » dixit le ministre Olushegun Bakari

Le ministre des Affaires Etrangères, Olushegun Adjadi Bakari et le Porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, ont organisé le vendredi 04 août, une conférence de presse conjointe pour décrypter des sujets liés à l’actualité notamment sur la situation politique tendue au Niger avec le renversement du président Mohamed Bazoum. Le chef de la diplomatie béninoise a indiqué la position du Bénin face à cette crise et dévoile également l’objectif de la probable intervention militaire de la Cedeao au Niger.

Que retenir de son intervention : Le ministre des affaires étrangères, OlushegunAdjadiBakari a expliqué que le Bénin suivra la ligne de conduite de la Cedeao dans cette crise politique au Niger. « Si demain, la Cedeao décidait de quelque raison que ce soit d’engager une action particulière, le Bénin serait solidaire», a-t-il dit. En revanche, il a fait savoir que l’organisation sous régionale espère trouver une solution pacifique grâce à la négociation car les actions diplomatiques restent la solution privilégiée. « Il y a un certain nombre de solutions, de pistes qui sont sur la table. Les efforts qui sont en cours aujourd’hui, on l’espère, vont aboutir à une solution concertée, négociée et pacifique parce que c’est encore la première option que nous avons au niveau de la Cedeaoet que nous privilégions. Jusqu’à la dernière minute, la solution privilégiée sera celle de la négociation et le président Tinubu s’inscrit également dans cette optique », a-t-il précisé. OlushegunAdjadiBakaria déploré cette façon de diriger une nation et souligne que le pouvoir se transmet par les urnes et non pas au bout d’une baïonnette.« C’est de cette manière qu’on a su que le développement ne peut se faire que s’il y a une forme de stabilité politique et que ce dont nos populations ont besoin aujourd’hui, c’est d’une stabilité politique qui permet de réduire la pauvreté et de faire en sorte que chaque citoyen de la zone Cedeaopuisse voir ces conditions de vie s’améliorer. Et nous croyons que cela marche parce qu’on a des régimes démocratiquement élus », a souligné le patron de la diplomatie béninoise.

Quelle est la position du Bénin : Toujours face à la crise qui sévit au Niger, le ministre des Affaires étrangères est resté ferme sur la position du Bénin. Face aux hommes des médias, OlushegunAdjadiBakari a clamé haut et fort que le Bénin et la communauté internationale ne reconnaissent que Mohamed Bazoum, comme président démocratiquement élu du Niger.« La position de la Cedeao est très claire. Le président Bazoum est le président démocratiquement élu du Niger et est le seul que nous reconnaissons », a-t-il laissé entendre. Il soutient, à cet effet, que la « Cedeao demande la réinstallation du président Bazoum dans sa fonction de président de la République ».Evoquant la probable intervention militaire de la Cédeao, OlushegunAdjadiBakari précise que l’objectif principal n’est pas « d’exfiltrer » le président Bazoum, qui dit-il est pris en « otage », mais de le réinstaller dans ses fonctions de président démocratiquement élu du Niger.« Il ne s’agit pas d’exfiltration. Il s’agit de réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions de président de la République », a-t-il clarifié.Dans ses propos, le ministre des Affaires étrangères a fait remarquer que les « forces de défense et de sécurité sont là pour protéger le pouvoir démocratique élu » et non l’exercer.

