Campagne de salubrité au CEG Sègbèya : Le ministre Tonato et le Dgec montrent la voie à suivre aux populations

Le ministre râteau en mains ici avec quelques autorités donnant le top de l’activité

De quoi s’agit-il : La Direction Générale de l’Environnement et du Climat (DGEC), a organisé une campagne de salubrité au Collège d’Enseignement Général (CEG) de Sègbèya, dans le 3e arrondissement de Cotonou. C’était le samedi 5 août 2023. Ladite activité dénommée ‘’Independance clean up day’’, a connu la participation effective du Ministère du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable (MCVT), José Tonato et le soutien de plusieurs organisations non gouvernementales ainsi que les populations du 3earrondissement de Cotonou, autorités politico-administratives, élus locaux, élèves et enseignants. Ils ont ensemble débarrassé le CEG Sègbèya et ses alentours des ordures de tout genre.Avant d’attaquer balais, coupe-coupe, râteaux, poubelles et autres matériels, qui ont servi au nettoyage, les participants ont d’abord eu droit à une séance de fitness ainsi qu’à des communications qui ont pour but de sensibiliser les populations sur les bons comportements à avoir pour un cadre de vie sain.

Ce qu’ils en disent : Souhaitant la bienvenue aux participants, le chef du 3earrondissement de Cotonou, Omer Adétonan, a salué la mobilisation autour de l’activité. Tout en s’engageant à œuvrer davantagepour mieux assainir au mieux les quartiers de l’arrondissement, il a sensibilisé sur l’usage des sachets biodégradables. Martin Pépin Aïna, Directeur Général de l’Environnement et du Climat a d’abord témoigné sa gratitude au ministre José Tonato qui a tenu à assister personnellement à l’activité. « En participant personnellement à cette séance de salubrité vous lancez un défi, non seulement pour vos collaborateurs, mais pour le Bénin tout entier », a précisé le directeur qui a par la suite salué les uns et les autres pour leur engagement à accompagner les autorités afin de rendre le cadre de vie sain. Quant au ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable, José Tonato, il se réjouit d’avoir fait cette activité qui a rendu propre le Ceg et ses alentours. «C’est l’image que nous voudrions que tout le territoire national affiche désormais. Cette activité pour moi est d’une importance particulière», a-t-il fait savoir tout en précisant que ‘‘Idependance clean up day’’ est un concept mondial. «On choisit un jour pour célébrer notre fête nationale par la salubrité. C’est très important, parce que la salubrité participe de notre santé, à notre image », a clarifié le ministre qui rappelle l’existence de la loi interdisant l’utilisation des sachets plastiques qui a été votée depuis 2017 et dont la mise en vigueur n’est plus qu’une question de jours. Pour ce faire, le ministre invite chacun à changer ses habitudes afinde s’éviter de tomber dans le panneau.

Anselme Houenoukpo