Acquisition en vue de matériels spécifiques: Le gouvernement veut moderniser l’ORTB

L’une des décisions prises en Conseil des ministres du mercredi 12 juillet 2023 est l’acquisition d’équipements au profit de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB). Cette décision du gouvernement s’inscrit dans la vision d’améliorer la qualité technique de la chaîne d’édition télévisuelle de l’Office. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, l’assistance technique d’un partenaire de référence a été sollicité et sa mission a permis, entre autres, de réaliser un audit flash des infrastructures, des équipements et des systèmes techniques, des processus, des expertises et de l’organisation en place au sein de l’office. Au nombre des actions de remédiation identifiées pour assurer sa montée en performances, figure l’acquisition de matériels spécifiques qui permettront d’opérationnaliser le nouveau plateau du journal télévisé déjà acquis. L’objectif final est la modernisation de la chaîne, tout en offrant aux téléspectateurs une esthétique attrayante y compris le renforcement de la production studio au niveau de Radio Bénin. Le ministre du Numérique et de la Digitalisation, Adam Soulé Zoumarou a été instruite à l’effet de prendre les dispositions nécessaires pour y parvenir.