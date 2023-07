Championnat professionnel de handball : Le top de l’édition 2023 donné

Vues : 15

Ce que vous devriez savoir: Le championnat professionnel de handball a repris pour le bonheur des fans. C’est à travers les affiches de la première journée disputées, le mercredi 12 juillet 2023. Le match d’ouverture officielle a opposé les champions en titre, Adjidja Hbc au 3e de l’édition écoulée, Aspac, au Hall des Arts Loisirs et Sports de Cotonou. Il a vu la victoire de l’équipe professionnelle de l’association sportive du port autonome de Cotonou par un score serré (25-24). Une revanche réussie donc pour les portuaires qui infligent aux joueurs des militaires leur première défaite de la saison. Dans cette rencontre, les champions en titre Adjidja Hbc, ont subi la rigueur tactique et l’efficacité des joueurs du Port autonome de Cotonou qui ont fait la course en tête durant toute la deuxième mi-temps. Ils avaient commencé le scénario en première mi-temps, mais ont eu droit au sursaut d’orgueil des champions qui ont tout mis en œuvre pour rétablir la parité (11-11) avant d’aller à la pause. Outre ce match inaugural, d’autres ont été également joués pour le compte de cette première journée.

Ce qu’en disent les acteurs: Au terme du match inaugural, le capitaine de Aspac, Grégoire Adanglozoun, a laissé entendre sa joie mais aussi l’ambition de son équipe. «Nous sommes très satisfaits parce que nous avons vraiment souffert tout au long de la phase préparatoire. Nous avons rendu à Adjidja Hbc la monnaie de sa pièce. Elle nous avait battu 1 but d’écart lors de l’édition passée pour aller en finale», a déclaré le capitaine qui souhaite voir son équipe poursuivre sur la même lancée. «La suite, ce sera face à Flowers Hbc. Là, nous comptons mettre le paquet pour enchaîner une seconde victoire », a-t-il laissé entendre. Le coach de Adjidja Hbc invite les fans à la sérénité. Pour lui, rien n’est encore perdu. «Nous sommes à l’apprentissage. Au même moment nous jouons le championnat, nous préparons la coupe d’Afrique des clubs champions. Cela m’impose des essais de mes joueurs quel que soit leur poste sur le terrain pour qu’on puisse tirer des conclusions», a-t-il souligné. «Dans ce match nous avons eu des difficultés en défense. Mais sur toute la ligne, nous avons montré du répondant. Surtout que nous avons joué diminuer à plusieurs reprises dans le match. J’ai fait des observations et nous allons les utiliser pour parfaire ce que nous préparons», a-t-il signalé heureux de la performance de ses poulains nonobstant la défaite. Présidente de la Ligue professionnelle de handball, Clarisse Hounzali, a remercié dans un premier temps les deux équipes pour le spectacle. Elle a ensuite remercié tous les partenaires de la fédération et de la Ligue «sans qui le lancement n’aurait pas été possible». Elle a ensuite rassuré de l’aspect technique qui sera de mise au niveau de l’organisation.

Voici les résultats de la 1ère journée

Anselme HOUENOUKPO