Santé et traditions: Astuce pour stimuler l’ovulation de la femme

La plante ci-dessous appelée Dessiliguè-tin et les feuilles dessiliguè-man ou hysope, a d’autres vertus extraordinaires que je tiens à révéler ce jour de la tabaski, fête du mouton.En dehors de sa réputation de procurer la sainteté et la pureté à ceux ou celles qui en font usage,elle fait booster la fertilité à l’homme et à la femme.

La femme:boire en infusion les feuilles d’hysope au gingembre pendant 7 jour pour stimuler l’ovulation. L’homme :faire de même pendant 9 jours pour rendre le sperme très riche en qualité et en quantité.

Je propose à tous ceux et à toutes celles en détresse de maternité de faire cet exercice à partir du 1er juillet prochain au 7 pour les femmes, au 9 juillet pour les hommes.

Le 1er juillet tombe sur le jour vô, qui signifie jour de libations, d’aumône,de don, et dans le calendrier lunaire c’est la période de pleine lune , et aussi le jour du plus grand marché du Bénin (le marché Dantokpa).

Par ailleurs, à un mois de la date d’accouchement de la femme enceinte,il suffit de triturer et boire un verre,les feuilles d’hysope par jour,pour expédier facilement le bébé sur la table d’accouchement.

Bonne fête de la Tabaski à toutes et à tous.