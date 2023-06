Recours contre  les désignations du bureau du parlement à la Cour: Les 7 sages disent non aux députés de l’opposition  

Vues : 5

La désignation de Gnamou Dandi validée

Le Professeur Dorothé Sossa

A l’issue de l’audience plénière de ce jeudi 29 juin 2023, la Cour constitutionnelle a rendu sa décision sur le recours formulé par le député de l’opposition, Joël Godonou contre les 4 membres de cette haute juridiction désignés par le bureau de l’Assemblée nationale. Dans la décision DCC 23-210, la haute juridiction fait observer que cette désignation n’est pas contraire à la Constitution. Le député du groupe parlementaire ” Les Démocrates” Joël Godonou soutient plutôt que la désignation des quatre membres de la Cour constitutionnelle par le bureau de l’Assemblée nationale, ne reflète pas la configuration politique du bureau. De ce fait, il pense que cela est contraire à la Constitution.

L’argument de la Cour : Les sages de la Cour constitutionnelle ont fait savoir qu’aux termes de l’article 17 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, les décisions sont rendues par cinq conseillers au moins, sauf en cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal. Mais dans ce cas, Dandi Gnamou, Nicolas Assogba, Mathieu Gbèblodo Adjovi et Michel Adjaka, concernés par ce recours, se sont déportés. Cette circonstance, conformément à l’article 17 les amène à rendre la décision avec seulement trois (03) des membres. Ils font constater que l’article 18 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui prévoit au titre des modalités pratiques de désignation des membres de la Cour constitutionnelle par le bureau de l’Assemblée nationale deux conditions à savoir : l’avis préalable de la Conférence des présidents et le vote au scrutin secret. A les en croire, aucune des dispositions sus-visées ne prévoit que toutes les tendances politiques présentes au sein du bureau de l’Assemblée nationale doivent être représentées parmi les membres désignés de la Cour constitutionnelle. « Les membres de la Cour constitutionnelle doivent être indépendants des institutions qui les ont nommés et de tous partis politiques. Aucune autre considération, notamment d’ordre politique, ne doit guider le choix des députés; que dès lors, le moyen tiré du non-respect de la configuration politique du bureau de l’Assemblée nationale dans les désignations effectuées, est inopérant », peut-on lire dans la décision. Ils précisent qu’outre les modalités définies à l’article 18 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, seuls les critères strictement définis à l’article 115 de la Constitution doivent être pris en compte.

Les Démocrates déboutés, la désignation de Dandi Gnamou validée

Ce que vous devriez savoir : La décision DCC 23-209 du 29 juin 2023 de la Cour constitutionnelle autorise le Professeur Dandi Gnamou à siéger en tant que membre à la 7è mandature de la haute juridiction. Cette décision fait suite aux trois recours formulés par les députés Michel François Oloutoyé Sodjinou, Abdou Akim Radji et Michel François Oloutoyé Sodjinou contre sa désignation par le bureau de l’Assemblée nationale.

Ce qu’il faut retenir chez les plaignants : Les trois députés Démocrates initiateurs de ces requêtes, ont exposé que Dandi Gnamou, ne remplit pas les conditions définies à l’article 115 de la Constitution pour siéger au sein de l’institution. Ils contestent notamment sa « bonne moralité et sa grande probité aux motifs » qu’elle a été sanctionnée par une décision du 30 mai 2019 du Conseil des ministres du Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES) pour non-respect du code d’éthique et de déontologie de ladite institution; que se fondant sur des propos qu’aurait tenus le secrétaire général du CAMES. Ils allèguent qu’il lui est reproché, outre la codirection frauduleuse d’une thèse à Lomé, de n’avoir pas fait soutenir de thèse dans son école doctorale avant la date de son inscription sur la liste d’aptitude du CAMES aux fonctions de professeur titulaire. Elle a été ainsi déchue de son grade de professeur titulaire du CAMES après « une longue procédure d’investigation et de confrontation de preuves » devant la commission d’éthique et de déontologie du CAMES. De ce fait selon eux, sa désignation est contraire à la constitution.

Ce que dit la Cour : Les sages disent que conformément à la jurisprudence constante de la Cour, la bonne moralité et la grande probité s’apprécient au regard du casier judiciaire. Alors que le casier judiciaire produit par l’intéressée au bureau de l’Assemblée nationale ne comporte aucune mention de nature à porter atteinte à sa bonne moralité et à sa grande probité. Plus loin, la Cour observe qu’elle a été nommée successivement Conseiller à la Cour suprême et présidente de la chambre du contrôle des comptes des entreprises publiques à la Cour des comptes. « Dans ces différentes hautes fonctions juridictionnelles, elle a contribué à rendre des décisions qui n’ont pas entaché la crédibilité de ces institutions. Ce n’est donc pas pour la première fois que madame Dandi Gnamou accède à de hautes fonctions juridictionnelles. Sa présence dans la formation juridictionnelle de la Cour constitutionnelle n’est pas de nature à porter atteinte à la crédibilité de la haute juridiction », peut-on lire dans la décision de la Cour.