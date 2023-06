Elaboration et financement des projets structurants: Des  cadres communaux  de Cotonou, Sèmè-Podji et Abomey-Calavi en formation

Vues : 3

Le présidium au cours du lancement des activités

Le Maire de Cotonou,Luc SètondjiAtrokpo, a procédé, le jeudi 29 juin 2023, au lancement d’un atelier de formation sur l’élaboration des projets structurants au profit des cadres des communes de Cotonou, Sèmè-Podji et Abomey-Calavi. Cette formation sur l’élaboration des projets structurants et leur financement est le fruit d’un partenariat entre la Mairie de Cotonou et l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD). Elle se tient à Majestic-Gbégamey du 29 au 30 juin 2023 et a pour objectif de renforcer les capacités des cadres techniques des mairies de Cotonou, de Sèmè-Podji et d’Abomey-Calavi pour un meilleur dimensionnement des projets communaux en vue de mieux répondre aux besoins des populations à la base.

Dans son allocution, le maire de Cotonou a rassuré l’assistance de la pertinence de cette formation et a invité les participants à suivre attentivement les enseignements qui leur seront donnés par l’équipe d’experts. La cérémonie de lancement des travaux de cet atelier s’est tenue en présence de la Directrice de l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), Cécile Martin-Phipps.