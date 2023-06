Mise en service d’un forage à Yawa commune de Glazoué: Dr Louis Marc Sognon soulage les peines des populations

Vues : 24

Le présidium de la rencontre avec les populations

Après le CEG1 de Thio dans la commune de Glazoué, les populations de Yawa dans l’arrondissement de Kpakpaza de cette même commune, ont bénéficié de la générosité du Dr Louis Marc Sognon. En répondant à l’appel des populations de ce village, qui éprouvent énormément depuis plusieurs mois des difficultés dans l’approvisionnement en eau potable, Dr Louis Marc Sognon a pris l’initiative de les dépanner en réparant un forage gâté dans la localité. En tant qu’Hydrologue et soucieux du bien-être de ses concitoyens, il a, sur fonds propres, mis en service ce forage qui alimentait les populations de Yawa et gâté depuis plus d’un an. Les clés dudit forage réparé, ont été officiellement remises aux populations de Yawa le dimanche 25 juin 2023.

Elles ont manifesté leur joie et marqué de vives reconnaissances cette prouesse inégalée du Docteur Sognon qui apporte beaucoup d’assistance à leur commune. Les autorités locales ont dû profiter de l’occasion pour exprimer leurs besoins criards dans les domaines tels que l’éducation et l’entrepreneuriat. Après avoir pris bonne note de leurs besoins, Docteur Marc Sognon a promis revenir dans un bref délai pour les accompagner.

Les populations de Yawa se réjouissent de l’acte posé par Dr Sognon

Il faut noter que cette descente à Glazoué fait suite à une séance politique de mobilisation pour la candidature de Olivier Boko dans la commune de Ouèssè. Une initiative de Dr Louis Marc Sognon à travers son mouvement ‘’Option Olivier Boko 2026’’, qui s’est tenue le samedi 24 juin 2023 à la salle de réunion de l’Union Communale des Producteurs du Coton.