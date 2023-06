Relations bilatérales entre le Bénin et le Nigéria: Le ministre Olushegun Bakari échange avec l’ambassadeur Olugbenga Aluko

Le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Bakari a reçu en audience le mardi 13 juin 2023, l’ambassadeur du Nigéria près le Bénin, Olukayode Olugbenga Aluko. Le nouveau chef de la diplomatie béninoise, Olushegun Bakari a discuté avec son hôte du renforcement des liens d’amitié entre les deux pays. Les deux personnalités ont évoqué « la nécessité d’œuvrer à l’intensification des relations d’amitié et de fraternité entre le Bénin et le Nigéria dans la droite ligne de la volonté exprimée par les deux Chefs d’Etat », a indiqué le point de la séance fait par la diplomatie béninoise.

