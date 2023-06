Suite à leur dernière déclaration à l’hémicycle: Les mises au point de Vlavonou aux députés Démocrates

Vues : 38

Mercredi dernier à l’hémicycle, le groupe parlementaire Les Démocrates a fait une déclaration pour s’indigner contre le processus ayant conduit à la désignation des 4 représentants de l’Assemblée nationale au sein de la Cour constitutionnelle.Analysant les personnalités clés qui composent les institutions impliquées dans les élections au Bénin, à savoir la Cour constitutionnelle (chargée de proclamer les résultats et de vider les contentieux électoraux), la Commission électorale nationale autonome (CENA), organe en charge de l’organisation des élections, et l’Agence nationale d’identification des personnes pour la confection de la liste électorale, Eric Houndété et ses pairs ont dénoncé leur exclusion de ces institutions, se disant déjà inquiets de la crédibilité et la transparence des élections générales de 2026. « Toutes ces cavaleries politiques conduisent à un cadre institutionnel qui, si rien n’est fait, mènera inexorablement notre pays le Bénin à des élections générales de 2026 non transparentes et sans crédibilité » a alerté la minorité parlementaire dans sa déclaration. La réaction du président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou a été automatique. « Nous n’avons jamais utilisé la ruse ici pour travailler. La démocratie, c’est d’abord l’expression de la majorité du peuple à travers ses représentants. L’Assemblée nationale vote des lois en utilisant la majorité de l’expression de la démocratie plurielle » a-t-il tonné. Si Vlavonou admet que la minorité a ses droits à respecter tout comme la majorité, « ce n’est que la démocratie qui s’en porte mieux au sein du parlement béninois par le respect du droit de la majorité. » Et de poursuivre avec la même verve : «Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Parce qu’ en voulant imposer sa volonté et que l’ensemble récuse, cela ne veut pas dire qu’il y a dictature et consensus ne veut pas dire unanimité »

Christian Tchanou