Atelier de formation sur le modèle TUSEME: FAWE Bénin outille les apprenants et autres acteurs de 09 communes

Les apprenants en situation de présentation de productions théâtrales

Le réseau FAWE Bénin a organisé un atelier de formation à l’endroit des formateurs des Centres de Formation Professionnelle et d’Apprentissage (CFPA) bénéficiaires du projet 3M sur le modèle TUSEME. Cette formation s’est tenue du lundi 29 mai au jeudi 1er juin 2023, au Centre des Métiers de Covè.

Le modèle TUSEME, est une approche développée par le réseau FAWE pour habiliter les apprenants à l’identification et la résolution des problèmes qui entravent leur développement socio-académique. C’est donc dans ce cadre que FAWE Bénin a outillé les acteurs des Centres de Formation Professionnelle et d’Apprentissage (CFPA) et acteurs étatiques en vue de leur maintien dans le système éducatif, en utilisant un moyen : l’art. Durant 04 jours, les acteurs ont touché du doigt la pertinence des besoins des apprenants et ont formulé des propositions pour l’amélioration des conditions de formation des jeunes. Des personnes-ressources venues de FAWE Sénégal ont aussi développé des communications à l’endroit d’une trentaine d’acteurs formateurs des CFPA, apprenants, parents d’élèves, leaders d’opinion, responsables des CPS venus de 09 communes abritant les centres de formation professionnelle et d’Apprentissage. Au cours des travaux, les initiateurs ont identifié plusieurs difficultés au sein du centre de formation de Covè. Au nombre de ces difficultés, on peut citer l’insuffisance de toilettes et douches, le déficit en eau potable, l’infirmerie non fonctionnelle, l’absence de cantine et autres.

L’occasion a été ainsi donnée aux apprenants de présenter des productions théâtrales. Cette approche se justifie par le fait que grâce au théâtre, les apprenants arrivent à communiquer sans gêne et librement sur leurs problèmes face à un auditoire. Ce renforcement de capacités dont les apprenants ont bénéficié leur a permis d’en savoir davantage sur le modèle TUSEME et son fonctionnement, d’améliorer leurs connaissances sur la prise de parole en public, la négociation, la confiance en soi et de renforcer le travail en équipe. Au regard de la réussite de cet atelier, le réseau Fawe a envisagé la démultiplication des acquis de la formation au niveau de huit (08) autres centres de formation professionnelle et d’apprentissage ( Abomey, Djidja, Glazoué, Djougou, Zè, Pahou, Sè, Dogbo) et la mise en place effective des Clubs TUSEME.