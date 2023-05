Réunion avec les ambassadeurs en poste à l’étranger: Talon donne une nouvelle vision à la diplomatie béninoise

Il s’est tenu le mardi 30 mai 2023 au palais de la République, la conférence diplomatique convoquée le 16 mai dernier, par le Secrétaire général du ministère des affaires étrangères, Eric Jean-Marie Zinsou. Présidé par le président de la République, cette réunion à huis-clos, qui a duré plusieurs heures, a permis au Chef de l’Etat, Patrice Talon, de dire clairement aux Ambassadeurs béninois, sa vision de la diplomatie du Bénin. Au cours de cette séance de consultation, le Chef de l’Etat, Patrice Talon a donné à ces chefs diplomatiques, des instructions fermes sur les orientations nouvelles afin que l’image de marque du Bénin, soit davantage entretenue et promue dans le monde, étant donné qu’ils sont les représentants du Bénin à l’extérieur. C’était l’occasion pour eux aussi de faire le bilan des relations bilatérales et multilatérales du pays.

