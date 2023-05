Lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme: Les femmes des médias invitées à la coproduction de la sécurité

Vues : 10

Photo de famille au terme de la cérémonie

Le ministre de l’intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane Seidou, a présidé, le mardi 30 mai, la cérémonie d’ouverture d’un atelier de formation au profit des membres de la cellule des femmes de l’Union des Professionnels des Médias du Bénin. A cette occasion, il a exhorté les femmes professionnelles des médias à contribuer efficacement à la sensibilisation des populations en faveur de la coproduction de la sécurité.

Les femmes de l’Union des Professionnels des Médias du Bénin se sont réunies dans la salle de conférence de la Préfecture de Cotonou pour célébrer la journée internationale de la liberté de la presse autour du thème : « Engagement des communautés dans la sécurité et la gestion des frontières ». Dans ce cadre, elles ont organisé un atelier de formation dont l’objectif principal est de renforcer leurs capacités sur la sécurité, la gestion des frontières, la lutte contre l’extrémisme violent, le terrorisme ainsi que la coproduction de la sécurité. Au cours des travaux, le ministre de l’intérieur et de la Sécurité Publique Alassane Seidou a, dans son allocution, fait savoir que le présent atelier permettra aux femmes professionnelles des médias d’avoir une bonne compréhension des problématiques sécuritaires auxquelles sont confrontées les populations exposées aux attaques terroristes ; d’avoir une bonne connaissance des mesures adoptées par le Gouvernement pour lutter contre la radicalisation, l’extrémisme violent et le terrorisme. Le ministre poursuit que cet atelier leur permettra également d’avoir une bonne maîtrise des concepts, stratégies et techniques de communication en situation de crise, ainsi que le rôle des professionnels des médias dans la lutte. Alassane Seidou a profité de la cérémonie pour inviter les professionnels des médias à toujours faire preuve de professionnalisme dans le traitement et la diffusion des informations sécuritaires afin de contribuer efficacement à la coproduction de la sécurité. Une exhortation faite également par la cheffe de mission de l’Organisation Internationale pour les Migrations au Bénin, Fatou Diallo N’Diaye, qui était aussi présente à ladite cérémonie. Pour elle, l’Organisation internationale des migrations à travers son programme ‘’engagement des communautés dans la sécurité et la gestion des frontières’’, œuvre pour la résilience des populations face aux problèmes de sécurité dans les zones frontalières. Une mission qui ne peut s’affranchir du soutien des professionnels des médias.

Il faut souligner que la cérémonie d’ouverture dudit atelier de formation a connu aussi la participation du Préfet du Littoral, Alain Sourou Orounla, des responsables des faîtières de la presse béninoise notamment celui du Conseil National du Patronat de la presse et de l’audiovisuel Euloge Okambawa et des responsables du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique.

Assise AGOSSA