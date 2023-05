Affaire  bradage foncier à Djimè: L’ex-maire et ancien ministre Blaise Ahanhanzo GLèlè interpelé

Vues : 57

Blaise Ahanhanzo GLèlè

L’ex- maire et ancien ministre Blaise Ahanhanzo GLèlè ainsi que son ancien collaborateur Aholou Victorin ont été interpellés ce mardi par la brigade criminelle et placés sous convocation après plusieurs d’interrogation. Selon les informations, cette interpellation fait suite à une enquête policière dans une affaire de bradage des réserves administratives à Djimè. Il s’agit des réserves administratives relevant du patrimoine foncier de la mairie d’Abomey qui seraient passées dans les mains des particuliers. Tout serait parti d’un arrêté signé par Blaise Ahanhanzo GLèlè, alors maire d’Abomey et de faux et usages de faux en écriture publique. Certains agents auraient falsifié ledit arrêté pour ajouter 15 nouveaux bénéficiaires à la liste des 75 préalablement retenus ; alors même que ces réserves administratives sont régies par un régime juridique identique à celui des domaines publics. Blaise Ahanhanzo GLèlè et Aholou Victorin seront bientôt présentés au procureur spécial de la Criet.