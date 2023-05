Harmonisation des systèmes de données en Afrique de l’Ouest: La Banque Mondiale approuve 460 millions de dollars 

Vues : 10

Ce que vous devriez savoir : La Banque mondiale a approuvé un appui financier de 460 millions $ de crédits afin d’améliorer et harmoniser les systèmes de données statistiques dans huit pays d’Afrique de l’Ouest et trois organisations régionales. L’annonce a été faite par l’institution dans un communiqué publié le jeudi 11 mai. Ce financement servira à mettre en œuvre le projet Harmonisation et amélioration des statistiques en Afrique de l’Ouest et du Centre (PHASAOC). Ceci permettra de prendre des décisions éclairées, d’allouer les ressources de manière efficace et d’améliorer la transparence dans une région où plus de 120 millions de personnes vivent dans l’extrême pauvreté. En effet, le projet Harmonisation et amélioration des statistiques en Afrique de l’Ouest et du Centre (PHASAOC), en sa phase 1, vise à renforcer les capacités statistiques afin d’améliorer la qualité de la production de données, l’harmonisation régionale, l’accès aux données et leur utilisation, ainsi que la modernisation des systèmes statistiques au Bénin, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Sénégal et en Gambie. Il soutiendra également les divisions statistiques de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et de l’Union Africaine (UA) afin de mieux coordonner et d’améliorer l’harmonisation des statistiques dans l’ensemble de la région.

Que disent les responsables : Selon la directrice de l’intégration régionale pour la Banque mondiale Afrique et Moyen-Orient, Boutheina Guermazi « des données et des statistiques exactes, opportunes et fiables sont essentielles pour concevoir, mettre en œuvre et suivre des politiques et des programmes de développement efficaces afin d’accélérer la réduction de la pauvreté, de promouvoir une croissance équitable et de lutter contre le changement climatique ». Bien que des efforts considérables aient été déployés par les pays subsahariens pour améliorer les capacités statistiques, les progrès ont affiché une lenteur et une inégalité d’un pays à l’autre. Selon les nouveaux indicateurs de performance statistique (IPS) de la Banque mondiale, « la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale se classent actuellement parmi les 40 % les moins performants au monde. ». Le directeur des pratiques de la Banque mondiale pour la croissance équitable, la finance et les institutions pour l’Afrique de l’Ouest, Johan A. Mistiaen, a, quant à lui, souligné l’importance des systèmes statistiques modernes pour améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance. Il a, par ailleurs, qualifié ce projet régional de transformateur pour les économies d’Afrique de l’Ouest. « Des systèmes statistiques modernes et performants produisant des données de haute qualité sont essentiels pour améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance. Cet ambitieux et innovant projet régional va changer la donne en transformant le paysage des données dans les économies d’Afrique de l’Ouest et pour leurs populations », a déclaré Johan A. Mistiaen.

Par ailleurs : La 2ème phase du projet « Harmonisation et amélioration des statistiques en Afrique de l’Ouest et du Centre (PHASAOC)», actuellement en préparation, couvrira le Cameroun, la République Centrafricaine, le Tchad, le Gabon et la République du Congo. Ce projet sera piloté par l’Association internationale de développement (IDA), filiale de la Banque mondiale venant en aide aux pays les plus pauvres.

Assise AGOSSA