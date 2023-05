Nommé CFO par Patrice Talon:  Éric Houndété  prend les rênes de l’opposition béninoise

Vues : 29

Le président du parti Les Démocrates, Éric Houndété est désormais le nouveau chef de file de l’opposition au Bénin. Il a été nommé par le président de la République, Patrice Talon conformément à la loi 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l’opposition en République du Bénin. En effet, le parti d’opposition Les démocrates a obtenu 28 députés à l’Assemblée nationale à l’issue des élections législatives du 8 janvier 2023, ce qui fait d’office de son président le chef de fil de l’opposition, puisque selon l’article 8 de la loi, alinéa 1, « le chef de file de l’opposition est le chef du parti politique déclaré de l’opposition, ayant le plus grand nombre de députés à l’Assemblée nationale à l’occasion des dernières élections législatives ». La loi 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l’opposition en République du Bénin précise également que le chef de file de l’opposition bénéficie des avantages protocolaires et dispose d’une liste civile fixée par décret pris en Conseil des ministres. Il peut être également sollicité par le Chef de l’Etat pour des missions entrant dans le cadre de la défense des intérêts supérieurs de la nation, selon l’article 15 de ladite loi. Le président du parti Les Démocrates, Éric Houndété, succède ainsi à Paul Hounkpè, le Secrétaire exécutif du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE).

Il faut donc noter que la rencontre du lundi 24 avril 2023 qui s’est déroulée au palais de la République entre Patrice Talon et Éric Houndété a porté ses fruits. A cette occasion, les deux hommes avaient échangé sur cette nomination ainsi que le contenu de cette responsabilité. Le chef de l’Etat, Patrice Talon vient ainsi de prendre l’acte qui fait du député à la 9è législature, Éric Houndété, le nouveau patron de l’opposition béninoise.

Encadré

Houndété à la tête d’une opposition déchirée

L’acte tant attendu, depuis quelques jours, vient d’être pris par le Chef de l’Etat Patrice Talon. C’est désormais officiel. Le député Eric Houndété, président du parti Les Démocrates, est le nouveau Chef de file de l’opposition béninoise devant Dieu et devant les hommes. Les performances réalisées par ce parti aux dernières législatives de janvier 2023 en donnaient déjà les signaux. Mais il fallait attendre que la procédure de nomination aille à son terme. A la faveur d’une récente audience à la présidence, Eric Houndété a débattu du sujet avec le président Talon. Et même s’il a plaidé à l’occasion pour une relecture de la loi, réticent à la formule de la nomination du chef de file de l’opposition par la président de la République, le patron des Démocrates s’est hâté de dire qu’il était prêt à se conformer aux dispositions existantes. En attendant.

Bref. Il est depuis hier le nouveau Chef de file de l’opposition en bonne et due forme. Mais de quelle opposition s’agit-il aujourd’hui ? Une opposition réduite au seul parti Les Démocrates ou réunissant l’ensemble de tous les acteurs qui se réclament tels ? Ce sont des questions qui taraudent les esprits depuis hier, comme ce fut le cas, à la nomination de Paul Hounkpè à cette fonction, il y a plus d’un an. Au compteur, on peut se permettre de retenir qu’aujourd’hui au Bénin, les partis qui se réclament encore de l’opposition sont entre autres, FCBE, Les Démocrate, MPL, PCB, Restaurer l’Espoir… Il reste que si l’on s’en tient à ces derniers, il est à constater qu’ils évoluent tous à rangs dispersés sur la scène politique nationale. L’unité entre les uns et les autres demeure presque impossible à ce jour. Et ceci, malgré les tentatives de fusion entre quelques-uns, qui se sont révélé toutes vaines à la veille des dernières législatives. Entre FCBE et le parti Les Démocrates, pour ne s’en tenir qu’à ces deux d’abord, les anciennes querelles nées de la dislocation de la grande famille des Cauris de l’époque sont restées intactes, au point où il est quasi-impossible, de part et d’autre, de tenter un rapprochement dans le cadre d’une lutte commune. Ils se regardent plutôt en chiens de faïence, prêts à se dévorer à la moindre provocation du camp d’en face.

Le cas le plus préoccupant, par ailleurs, est celui du parti Restaurer L’Espoir du bouillonnant Candide Azannai, qui ne manque plus d’occasion pour vouer aux gémonies, et Démocrates et FCBE, les traitant tous d’êtres à la solde du pourvoir et dans un « deal de haut niveau ».

Un autre cas encore suscite toujours des interrogations. Il s’agit du désormais ex acteur de l’opposition Iréné Agossa et son parti Restaurer la Confiance, dissout il y a peu, au profit de l’Union Progressiste le Renouveau. Iréné Agossa avait tenté en vain de se rallier à FCBE à l’approche des dernières législatives dans la perspective d’une liste unique de candidatures. Non seulement, il a reçu un non catégorique de la part de Hounkpè et les siens pour convoyer les candidats de son parti vers eux, mais pire, il a négocié sans succès sa seule candidature qu’il souhaitait inscrire sur la liste FCBE. Il n’en fallait pas plus pour qu’Iréné Agossa qui se dit déçu de l’opposition béninoise, change de posture politique pour se projeter dans la mouvance.

Bref, le climat est flou et indigeste aujourd’hui au niveau de l’opposition béninoise pour espérer que le nouveau chef de file réalise des prouesses et réussit à porter la voie de tous les acteurs. A moins qu’il arrive à transcender avec toutes ces querelles et incongruités internes pour, relever enfin le grand défi de réunification de toute l’opposition béninoise au cours de sa mandature.

Christian Tchanou