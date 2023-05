Convoqués pour une conférence diplomatique: Les ambassadeurs en poste à l’étranger déjà à Cotonou

Vues : 235

Ils sont au total une douzaine d’Ambassadeurs et un responsable de consulat général qui sont déjà arrivés à Cotonou, selon nos informations, afin de prendre part ce mardi 30 mai 2023 à la conférence diplomatique convoquée par les autorités. En effet, ils ont été convié à cette conférence, à travers un courrier en date du 16 mai 2023, signé du Secrétaire général du ministère des affaires étrangères, Eric Jean-Marie Zinsou. Cette réunion sera présidée par le Chef de l’Etat, Patrice Talon à la Présidence de la République et se veut une séance d’échanges avec les acteurs de la diplomatie béninoise à l’extérieur. Ils ont été appelés, selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji, pour une consultation. Occasion, dit-il, pour le président Patrice Talon de « faire le point avec les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques, l’état de la diplomatie béninoise dans le monde, ajuster ce qu’il faut ajuster, leur faire des orientations nouvelles afin que l’image de marque du Bénin, soit davantage entretenue et promue dans le monde, dans les instances où nous sommes, dans les relations bilatérales comme multilatérales ». Il faut préciser que la conférence des ambassadeurs et chefs de missions diplomates est une pratique qui existe dans d’autres pays. En convoquant cette rencontre, le chef de l’Etat entend inaugurer cette pratique dans son pays.

Alban T.