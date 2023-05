Journée internationale du Kids’Athletics de Word Athletics: La FBA œuvre pour l’initiation des élèves de CEG l’Entente à l’athlétisme

Vues : 4

Le président Viérin Dégon remettant une attestation à une participante

Ce que vous devriez savoir : De l’athlétisme adapté aux enfants entendez ‘‘Kids Athletics’’. C’est ce programme sportif créé par Word Athletic qu’a mis en exécution la fédération béninoise d’athlétisme (FBA) pour le compte de l’édition 2023 de la journée internationale de Kids Athletics. Et c’est au profit des enfants du collège d’enseignement général (Ceg) l’Entente, sis à Agla, que le comité exécutif de la Fédération que préside Vierin Dégon a organisé les manifestations officielles de ladite journée qui se célèbre tous les 7 mai, le samedi 13 Mai 2023. C’était l’occasion pour les jeunes apprenants du collège de s’adonner à plusieurs jeux pouvant développer leur envie pour la pratique du sport. Ainsi, à travers 10 ateliers déroulés sous la coordination de Achille Gbaguidi, et ceci sous les regards de Aurelie Akakpo (directrice de l’établissement) et les membres du comité exécutif de la fédération, les élèves sélectionnés (90), ont pris du plaisir. Répartis en neuf (9) groupes (A, B, C, D, E, F, G, H, I), ces élèves se sont défiés au lancer de javelot, au lancer à genoux, au lancer de poids, à la Croix, à la Vitesse, à l’endurance à la course de haies, à la course à sac, à la formule 1 et au cloche pied. Au terme c’est le Groupe I qui est arrivé en tête avec 57 points, suivi du Groupe F (55points), du Groupe D (51points). Les Groupe G, E, H, A, B et C sont classés respectivement 4e (avec 48points), 5e (avec 45points), 6e (avec 43points), 7e (avec 39points), 8e (avec 38points) et 9e (avec 30points). Des diplômes ont été donnés aux enfants pour montrer que chacun à gagner comme l’exige l’intérêt de Kids’Athletics.

Un élève lors de l’épreuve de course à la haie

Ce qu’ils en disent : A ce rendez-vous, Achille Aïhou, secrétaire général de la Fédération Béninoise d’Athlétisme, a indiqué que Kids’Athletics, est de l’Athlétisme conçu pour les enfants, qui au regard de leur âge, ne peuvent pas se donner à l’athlétisme classique qui exige d’avoir des potentialités, des motricités adaptées. Cette forme d’athlétisme, précise-t-il, est exécutée avec du matériel moins dangereux et motivant. Et est destinée à susciter, motiver et encourager les plus jeunes élèves à pratiquer l’athlétisme. «Si vous avez des activités, en principe, tout le monde travaille et personne n’échoue. C’est le groupe qui compte. On déclenche un chrono et à la fin on dit que l’équipe a fait tel temps. Au lieu de dire individuellement chacun a fait un tel temps. On veut montrer aux enfants, la solidarité du groupe. On veut aussi leur dire que c’est le groupe qui compte. C’est une activité qui permet aux enfants de travailler de façon solidaire, en contribuant chacun au mieux pour faire réussir l’équipe et demander aux gens d’encourager celui qui est en activité », a poursuivi Achille Aïhou qui explique : « Quand vous faites le saut, on ne mesure pas votre performance. On marque là ou vous avez atterri et votre camarade commence là et saute et à la fin on mesure toute la distance pour dire vous avez fait telle performance. Comme ça, il n’y a pas de perdant, il n’y a pas de gagnant. A la fin, tout le monde gagne». Aurélie Akakpo, Directrice du CEG l’Entente s’est dite très heureuse du choix porté sur son collège pour accueillir cette activité. Au regard de l’engouement qu’a suscité l’événement, elle a promis la faire régulièrement organiser au sein du collège. « Avec cette activité, les enfants se divertissent bien tout en essayant de nous montrer leur performance. Nous allons demander aux professeurs d’EPS d’organiser de temps à autres ces activités pour que les enfants se détendent», a-t-elle déclaré avant de souhaiter que la Fédération Béninoise d’Athlétisme signe un partenariat avec le collège, afin que les élèves puissent continuer à bénéficier de ses programmes de développement. Si les enfants ont pris du plaisir, le président de la fédération, Viérin Dégon, en a pris aussi juste en regardant le spectacle qu’ils ont offert. Ainsi, félicitant les élèves, il a rappelé les valeurs du Kids’Athletics qui sont le respect, la détermination, la camaraderie et la fierté. «C’est la joie à mon niveau. Cette activité peut apporter beaucoup. L’athlétisme, c’est la motricité humaine que nous utilisons. En faisant cette activité, les enfants utilisent les matériels qui ne vont pas les blesser…Ils s’amusent pour eux et à long terme ils vont découvrir qu’ils ont démarré l’athlétisme, ça fait quand même longtemps», fait constater le président Viérin Dégon.

Entre les lignes : Revenant à ce programme, l’un des plus grands programmes de développement destiné aux jeunes dans le monde du sport, on retient qu’il est créé en 2002, et mis en œuvre par plus de 100 Fédérations membres. Il a touché un public estimé à plus de 13 millions d’enfants et de jeunes depuis ses débuts. Développé par des entraîneurs, des professeurs et des jeunes du monde entier, Kids Athletics offre une expérience unique, ludique, inspirante et de qualité pour les enfants âgés de 4 à 14 ans.

Anselme HOUENOUKPO