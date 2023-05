Championnat de la ligue départementale de l’Atlantique : Etalons remporte la finale et se qualifie pour la phase nationale

Vues : 5

Le président Titigouéti et le représentant de la Ligue

C’est la fin du championnat régional amateur de football au niveau de la Ligue de l’Atlantique. En effet, le samedi 06 Mai, cette compétition a connu la grande finale. C’était entre sur le terrain synthétique de l’Université d’Abomey-Calavi, entre Étalon de Savi et Académie de Ouidah. Et devant le président de la Ligue régionale de l’Atlantique Charles Titigouéti ainsi que ses invités, les jeunes joueurs de l’équipe conduite par Symphorien Téhou (Étalon) ce sont imposés au forceps (1-0). Cette victoire leur donne le droit d’aller représenter la ligue l’Atlantique pour le compte de la phase nationale. Leur entraîneur s’en réjouit. «Quand c’est une finale, toutes les équipes ont la chance de gagner. On ne peut que remercier les enfants pour tout ce qu’ils ont apporté dans ce match pour qu’on puisse scorer…On essaie de faire quelque-chose avec les petits pour pouvoir les amener à un niveau donné par rapport à l’objectif du temps. Notre objectif, ce n’est pas le championnat. Mais on y participe pour que ces enfants aient de bagages, des matches dans les jambes pour pouvoir progresser. Maintenant, on va prendre les matches en phase nationale comme on a pris le championnat et si on arrive ça serait un bonus », a déclaré Symphorien Téhou, l’entraîneur des Etalons de Savi. Ben Kpossou, entraîneur de l’équipe Académie de de Ouidah n’a pas compris ce qui se passe depuis plusieurs années. «Décidément, on a répété les efforts pour pouvoir passer la barrière, ça laisse des déceptions. Ça fait la quatrième fois d’affilée qu’on est en finale et qu’on perd. Les déceptions sont grandes », a-t-il exposé. Faisant le bilan, le président Charles Titigoueti a précisé que «ce sont 12 équipes qui ont animé ce championnat amateur de football de l’Atlantique mais à la fin, ce sont les Etalons de Savi qui ont remporté la grande finale devant l’Académie de Ouidah». Il a ensuite fait savoir que «organiser ce championnat n’est pas une chose aussi simple, surtout que les équipes sont venues de plusieurs localités dont entre autres : Savi, Ouidah, Allada, Abomey-Calavi, Kpanroun». Il s’est dit ensuite heureux de cette issue concluante avant d’exhorter Etalon de Savi a représenté dignement sa Ligue à la phase nationale. «Ils sont en mission. Et la mission qu’ils ont, ils le savent déjà parce que l’Atlantique ne fait pas les choses à moitié», a-t-il indiqué tout en précisant que Le champion de l’Atlantique a déjà pris les armes et vient à l’assaut de l’une des deux places pour la montée en D3». Présent à cette finale, le Franco-Béninois et entraîneur au niveau de Red Star en France, Raymond Tchayé, a félicité les garçons pour leur motivation et leur envie. «Le score était très serré. Cela veut dire que le niveau était assez bon. Sur le plan tactique, il y a des choses à améliorer. Mais j’ai vu de belles choses », a-t-il souligné tout fier du spectacle proposé par les deux équipes.

Anselme Houénoukpo