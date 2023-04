Societas/Escroquerie en ligne: Voici comment les cybercriminels utilisent les forces occultes

Vues : 232

Plusieurs langues laissent entendre que des cybercriminels, pour avoir leur victime, ont recours aux pratiques occultes. Des pratiques qui nécessitent des organes voire le sang humain. Qu’en disent des prêtres des divinités ? Nous nous sommes rapprochés de certains pour vous. Lisez leurs réactions.

«Ce sont des vaudounons qui ne pensent qu’à l’argent qui donnent la divinité au premier venu »

«Ces choses qui se passent aujourd’hui surtout concernant la divinité ekabada (gambada) ne font pas honneur à nous qui sommes les adeptes. En fait, ekabada est une divinité que les prêtres cachent aujourd’hui parce que les gens disent qu’elle fait du mal. Moi je dis non. Il faut sortir la divinité et la montrer aux gens afin qu’ils puissent voir ses bienfaits. Vous savez, cette divinité vient du Ghana (kéta). C’est à cause de ses bienfaits que son premier prêtre au Bénin (un adja) l’a fait venir sur le sol béninois. Aujourd’hui, si un jeune escroque quelqu’un, on dit qu’il a utilisé la puissance de la divinité gambada. A vrai dire, ce n’est pas faux. Parce qu’il y a effectivement des vaudounons qui ne pensent qu’à l’argent qui leur donnent la divinité sans savoir réellement l’utilisation qu’ils en font. C’est pourquoi moi je veux m’adresser à ces frères vaudounons qui agissent de la sorte. Toi qui est prêtre de gambada qui donne la divinité à n’importe qui vient te voir avec l’argent, c’est à cause de toi que le nom de la divinité est cité dans les sales affaires. En vrai, le vaudoun reste chez le prêtre et celui qui a besoin de ses services va vers lui. Mais quand tu prépares la divinité et tu la remets sans chercher à connaitre l’usage qui en sera fait, quel bon retour tu auras ? Ce n’est pas la faute au jeune qui cherche à prospérer. C’est la faute de celui qui donne la divinité au premier venu.

Au jeune qui va prendre la divinité parce qu’il a appris qu’avec elle, il peut avoir la prospérité, je veux dire, cher ami, avant d’avoir une divinité dans sa maison, c’est que tu as déjà appris comment l’utiliser et tu en maitrises les secrets et le dessous. C’est-à-dire tu es resté au couvent et on t’a montré comment l’implorer, ce qu’il faut lui donner, ce qu’il ne faut pas lui donner, les incantations à lui prononcées. Tu dois connaitre tout ça avant de prétendre avoir un quelconque contact avec elle. Mais, c’est le phénomène contraire. Quelqu’un vient avec 300 mille ou 500 mille ou 1 million, on lui prépare le vaudoun. On n’achète pas le vaudoun. On n’achète pas la divinité. C’est elle qui doit te choisir. Je demande à tous ceux qui vendent la divinité à des enfants qui ne méritent pas de l’avoir de faire attention.»

«Ils ne miroitent que le bon côté du kinninsi aux gens »

« Le vaudoun apporte le bonheur. Il a sa manière d’être. Quand vous lui demandez de vous aider à atteindre un but, il vous le fait. En retour, vous le récompensez avec l’animal que vous lui avez promis. Ça peut être un poulet, un coq, un cabri, des escargots, ou autre. Moi je suis prêtre de la divinité Sègbo lissa. C’est parce qu’elle m’apporte du bonheur, protège ma maison que je l’ai adoptée. Cette divinité comme l’ensemble des divinités, diffère du kinninsi. Le vaudounkinninsi, c’est la sorcellerie pure. De la manière il fait du bien, c’est de cette même manière il te détruit. Le bien et le mal vont de pair chez lui. Alors que les autres divinités sakpata,ogou, hêviosso, lissa pour ne citer que celles-là, nefont que du bien. Quand vous suivez le kinninsi, vous vous perdez à jamais. Tous ceux qui se sont adonnés aux pratiques du kinninsi n’ont pas réussi. Je connais des maisons où tout est foutu complètement à cause du vaudounkinninsi.

Vous savez, le kinninsi est une force terrible. Il te fait du bien à l’allure où tu veux. C’est de cette même manière, tout se gâte autour de toi. Tu vas perdre tes enfants, les biens que tu as eus par son biais. Cette divinité est née comme ça. C’est pourquoi, beaucoup de gens ne la prennent pas. Souvent ce sont des malfaiteurs, ceux qui aiment faire du mal à autrui qui se l’approprient chez eux.

Pour ce qui concerne le phénomène des cybercriminels, j’entends dire qu’ils font recours au kinninsi. C’est possible. Car, le kinninsi a cette force. Il est dans tout. Quand tu as recours à lui, tu trouves l’argent si c’est ça tu veux, avec effet immédiat. Mais finalement, ses effets négatifs te feront tout perdre, même ta vie. A ma connaissance, et ce qui se fait devant tout le monde, ce sont des animaux qu’on lui donne. Je ne sais pas s’ils ont encore un autre secret pour le faire réagir ‘’auto auto’’. L’autre chose, ce sont ceux qui sont à la recherche du bonheur rapide qui vont faire recours au kinninsi. Si non, ce n’est pas conseillé de l’avoir dans sa maison.

Le problème, ce sont ceux qui donnent ce vaudoun aux gens. Moi, je ne peux jamais indiquer son chemin à quelqu’un. Mais, les autres qui veulent de l’argent ne vont pas hésiter. Comme c’est de ça ils vivent, ils le font. Et pour la plupart, ils ne miroitent que le bon côté du kinninsi aux gens. Tout simplement parce que le client qui a peur pour sa vie ne le fera pas s’il apprend le côté négatif du kinninsi. Dans le même temps, il y a d’autres qui ne refusent rien et acceptent de prendre même s’il leur est précisé que le kinninsi est très dangereux, même pour leur vie. Aujourd’hui, la recherche de l’argent facile, du bonheur rapide a pris le pas sur tout, sur le bon sens des gens. C’est une conscientisation qui peut encore nous sortir de ce trou.

Je crois qu’il faut trouver une entente entre les pratiquants du culte vaudoun afin que ceux qui s’investissent dans les pratiques qui dénaturent le vaudoun puissent prendre conscience et revenir sur le droit chemin. »

«C’est le Kinninsi ou le Gambada qui exécutent ces travaux forcés »

«Pour commencer, qu’il me soit permis de préciser que je suis non seulement hounonthronkpétodéka, mais aussi prêtre de fâ à Godomey joignable au 90940202. C’est pour dire que je n’ai pas peur de donner ma pensée sur les mauvaises choses qui se produisent depuis un certain temps dans le pays ; sur les mauvaises pratiques des jeunes qui ne veulent plus rien faire. Mais, veulent uniquement que de l’argent facile. Ce qui les poussent à faire du n’importe quoi pour avoir assez d’argent, s’acheter de grosses voitures et construire de grandes maisons. Ces jeunes disais-je, n’ont plus rien à faire et ne veulent plus apprendre un métier. Leur seul souci, payer un téléphone de grande marque et commencer par arnaquer les gens. Sans vous mentir, je valide cette traque et je demande au gouvernement de ne plus lâcher. Car, ce qu’ils font, détruit l’image du vaudoun que nous, nous adorons. Pour leur sale besogne, ils vont vers des féticheurs qui sont aussi comme eux, qui cherchent le gain facile comme eux. Et ces féticheurs au lieu de les mettre sur la bonne voie, les désorientent. Et les mettent en possession du Kinninsi pour parler aux blancs. Ils prennent le nom du blanc qu’ils donnent au Kinninsi dont nous connaissons tous la puissance. Le kinninsi, c’est cette force qui te fait faire des choses que tu regretteras après. Et cela en temps record. Il a son revers. C’est dire que quand il demande au kinninsi d’aller leur prendre une grosse somme chez le blanc, et il le fait, le kinninsi aussi leur demande des choses qu’ils ne peuvent pas donner parfois aussi facilement. Le vaudoun qui exécute en un temps record le travail qu’on lui demande, c’est le vaudoun Kinninsi ou Gambada. Or, le vaudoun ne doit pas être utilisé pour faire de mauvaise chose. D’ailleurs, le vaudoun ne fait pas de mauvaise chose. C’est le travail qu’on le confie qu’il réalise. C’est dire donc que c’est celui qui commande le vaudoun qui est un malfaiteur. Ces travaux, je dirai forcés que les jeunes ou les cybercriminels demandent au kinninsi, ils ne peuvent pas le demander au thronkpétodéka et il leur fera. Le vaudoun thron ne fait pas de l’injustice. Avec thronkpétodéka, les choses suivent les normes. Il vous fait gagner ce que vous voulez au moment opportun. Par aussi rapidement comme les jeunes le souhaitent. Voilà pourquoi ils se tournent vers ce fétiche. Je vais simplement dire à mes frères de savoir que quand on fait du mal, on récolte le mal. Je demande de quitter ce chemin et chercher un métier à apprendre. Au gouvernement, je demande de maintenir la lutte, comme ça, ceux qui leur font de gri-gri vont aussi se reposer. »

«Ce n’est pas que les religions endogènes. C’est donc toutes les religions»

« Je ne vais pas dire que c’est exclusivement les religions endogènes seules qu’ils emploient. C’est toutes les religions parce qu’il arrive qu’on découvre également des responsables des religions importées qui prient pour ceux-là. Et dans les messages échangés, vous comprenez qu’ils savent bien que ceux-là s’adonnent à des activités illégales. Mais ils sont derrières eux, ils prient pour eux. Donc, ce n’est pas que les religions endogènes. C’est donc toutes les religions.»