Supposée organisation frauduleuse de soutenance à la FAST: Le Rectorat de l’Uac met en garde et dénonce des contre-vérités

Ce que dit le rectorat : Dans un communiqué en date du 20 avril 2023, relatif à la lettre ouverte de Professeur Alavo adressée au Président de la République, le Rectorat de l’Université d’Abomey-Calavi s’inscrit en faux contre ces allégations. Selon le communiqué du recteur, l’enseignant a fait des affirmations sans fondements. Toutefois, l’Uac se réserve le droit de faire rétablir la vérité qu’au niveau des instances indiquées pour ces genres de questions. Dans le respect des textes en vigueur, le Rectorat a pris ses responsabilités afin de délivrer les étudiants de cet enseignant qui n’entend raison que par sa seule idée. Par ailleurs, le rectorat informe l’opinion publique que l’enseignant Thiery Alavo, « répondra le moment venu des actes de diffamation et de médisance qu’il porte sur les responsables et sur l’université depuis un moment ».A cet effet, le recteur encourage les étudiants « victimes des agissements du professeur Alavo à être rassurés qu’ils seront rétablis dans leurs droits toutes les fois qu’ils apporteront les preuves ».

Les faits : Il circule sur les réseaux sociaux, depuis le jeudi 20 avril dernier, une lettre ouverte écrite par Alavo Thiery au Président de la République pour accuser les responsables de l’Université d’Abomey-Calavi ainsi que le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, qui serait restée inactive face à ses plaintes. Deux faits dont l’intéressé accuse le Rectorat et le décanat de la FAST sont le blocage de nouveaux étudiants en Master 1 en Entomologie et l’organisation de soutenances illégales. Sur le blocage des soutenances, l’auteur de la lettre ouverte affirme que le courrier du Ministre d’Etat, Secrétaire Général à la Présidence, qui a instruit de procéder aux soutenances, a permis au Doyen de la FAST de faire soutenir illégalement l’étudiant Mama Nanzifou.

You cannot copy content of this page