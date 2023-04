Nomination de l’ex-députée Sèdami Mèdégan Fagla à la tête de l’IPAB: Vlavonou honore la gent féminine au parlement

Vues : 7

Dr Sèdami Medegan Fagla

Députée de la 8e législature, Sèdami Mèdégan Fagla a été nommée Directrice de l’Institut Parlementaire du Bénin (IPAB) par le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou. A la suite de cette nomination, la nouvelle directrice de l’IPAB, Sèdami Mèdégan Fagla a remercié le président Louis G. Vlavonou à travers un message sur sa page Facebook. « Mon père Louis G. Vlavonou ….Merci infiniment pour la confiance. (…) », a-t-elle écrit. Il faut rappeler que l’Institut parlementaire du Bénin (IPAB) a été créé en septembre 2019 en remplacement de la Cellule d’Analyse des politiques de développement de l’Assemblée nationale (CAPAN) pour corriger l’asymétrie des moyens techniques entre le gouvernement et le parlement en dotant ce dernier des moyens, outils, techniques et expertises nécessaires à l’accomplissement de ses missions constitutionnelles. Le directeur coordonne les unités de recherches placées sous son autorité, assure la gestion administrative de l’Institut, recherche les financements et les accords de partenariat pour financer les activités de l’institut et met en œuvre les décisions du conseil d’orientation.